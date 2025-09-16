戦闘力をさらに向上！トヨタ「GRヤリス」の特別仕様“Aero performance package”を10月1日発売
トヨタ自動車株式会社は、TOYOTA GAZOO Racingからモータースポーツで培った知見を反映したGRヤリスの特別仕様「Aero performance package」を、2025年10月1日より全国の販売店で発売する。
同特別仕様は、RZ“High performance”およびRCグレードを対象に、冷却性能や空力性能を高める全6アイテムを専用装備。プロドライバーのフィードバックを受けて開発され、サーキット走行から公道まで高次元の走行性能を実現するモデルとなる。
TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は、モータースポーツで得た知見を織り込んだGRヤリス「Aero performance package」を2025年10月1日より、全国のトヨタ車両販売店にて発売します。モータースポーツやサーキット評価の現場で出た課題一つ一つに向き合い、プロドライバーとともに目標とする性能に妥協を許さず開発した、GRヤリス「Aero performance package」をRZ“High performance”、RCに設定し、10月1日より発売
なお、9月9日よりミッドランドスクエアのトヨタ自動車ショールーム（愛知県名古屋市）においてGRヤリス「Aero performance package」の展示を行っております。
詳細な展示期間や展示場所については下記サイトをご覧ください。URL https://www.toyota.co.jp/showroom_midlandsquare/
装備内容
妥協することなく調整を重ねた計6アイテムすべてを同時装着することで、効果を最大化する「Aero performance package」。GRヤリスの冷却性能と空力性能を、さらに向上させることができます。スーパー耐久シリーズや全日本ラリー選手権を戦っているからこそ気づけた課題一つひとつに向き合い、プロドライバーとともに理想を追い求めました。RZ“High performance”グレードとRCグレードに設定しています。
全日本ラリー選手権参戦車において先行で開発し、GRMNヤリスに採用したカーボン製フードと同形状のダクト付きアルミフードを設定。高速走行中、エンジンルーム内の熱をダクトから放出し、冷却効果を高めます。フロントリップスポイラー
スーパー耐久シリーズで学んだ高次元の空力バランスを実現するために、フロントリフト＊1の発生を抑え、フロントの接地感と空力バランスを高め、車両のトータルリフトバランスを向上させました。当初はこのフロントリップスポイラーを除く5点のアイテムを検討していましたが、プロドライバーの大嶋選手からのフィードバックを受け、より高次元のバランスを目指し、最終的にこのフロントリップスポイラーを追加採用するに至りました。フェンダーダクト
ホイールハウス内に溜まる空気を後方へ放出させることで、ノーズダイブ＊2時のステアリングフィールや、コーナー入り口での操縦安定性を向上させます。燃料タンクアンダーカバー
スーパー耐久シリーズ参戦車両の安全燃料タンクの下部をフラット形状にするアイデアを採用。ボディ下部の空気の流れを最適化し、空力性能を高めます。可変式リヤウイング
大型のリヤウイングは高速域での操縦安定性に寄与し、またブレーキング時のスネーキング現象＊3を抑制します。可変式のため、サーキットなどの走行シーンに応じてウイングの角度を変え、走りを楽しむことができます。リヤバンパーダクト
リヤバンパーにおけるパラシュート効果＊4を抑制し、Cd値を低減します。過酷なレース条件下であるスーパー耐久シリーズの現場で、空力負荷によりリヤバンパーが外れたことを起点に、モータースポーツ特有の厳しい環境に対応するため開発しました。
メーカー希望小売価格
（消費税込み、単位 ： 円）GRヤリス RZ“High performance” + Aero performance package 主要諸元
［社内測定値］
＊1 走行時、車体前部に対して持ち上がる力が働く現象
＊2 急減速時に車体前部が沈み込む現象
＊3 車体が左右に揺れる不安定な動き
＊4 車両前方からの走行風をリヤバンパーが受け止めることで空気の滞留を招き、抵抗となる現象
＊5 トルセン®は株式会社ジェイテクトの登録商標
リリース提供元：トヨタ自動車株式会社