¡ÚLUX¡ßÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Û¸òÄÌ¹¹ð¤äÆæ²ò¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥é¥Ü»ÏÆ°¡ª
¥È¡¼¥¿¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLUX¡Ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÍ½¹ð¾õ¤äÆæ²ò¤¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ï¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌôÊª¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤«¤±¤ë¡£Ì¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¤¿¤¬»Ò¶¡¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·°ì¤Ï¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Æ¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÌÓÍøÍö¡¢¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃµÄå¡¦ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¡¢¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¾¾´ÝÎ¼¸ã¤¬Î¨¤¤¤ëRIDDLER¡Ê¥ê¥É¥é¡Ë´Æ½¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆæ²ò¤¤ä¡¢¸òÄÌ¹¹ð¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ÎÊª¸ì¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»Å³Ý¤±¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¥ê¥É¥é´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆæ²ò¤¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆæ²ò¤¤ò1Æü1Âê¤º¤Ä½ÐÂê¡£¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢Á´ÌäÀµ²ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
²òÅú¤òSNS¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢LUX¡ß¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ100¥«½ê¤Î¥Ð¥¹Ää¤Ë¤Æ¥é¥Ã¥¯¥¹¤È¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¸òÄÌ¹¹ð¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥Á¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡×¤Î ¡É¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¡É ¤¬Í»¹ç¤·¡¢Ææ²ò¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ë³ÐÅª¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë ¡ÉÃëÌë¤Ç2¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡É ÆÃ¼ì¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£ÆüÃæ¤ÈÌë´Ö¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸½¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤è¤ê¡¢¸«¤ë»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤¼¤Ò¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Ãë¤ÈÌë¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
