自民党の小野田紀美参院議員が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、同党の総裁選（22日告示、10月4日投開票）で高市早苗氏を応援することを明言した。



【写真】高市氏と2ショットも

「今回の総裁選に対して、今週から色々と動きが活発化するかと思いますが、私は明日から公務でオーストラリア出張のため陣営の会議や会見などに立ち会うことができません…。「なので、いずれは分かることですがこの場で明確に申し上げておきます。」と自身の状況も含めて前置き。続けて「私は高市早苗先生を心から応援しております。」と明言した。



小野田氏は昨年の総裁選では、同じ岡山選挙区の加藤勝信氏の推薦人となっており、1回目の投票では加藤氏に入れていたことを明かしていた。



加藤氏は15日、一部で小泉進次郎農林水産相の陣営で、選対本部長に就任する方向だと報じられていた。フォロワーからは「加藤勝信氏の報道についてもお話いただけるのでしょうか」という質問も。これに小野田氏は「一切なんの連絡もないし他の方のことは分かりませんから話しようがありません。」と答えていた。



石破茂総裁と高市早苗前経済安全保障担当相で争った決選投票は高市氏に投じたことを明かした。小野田氏は加藤氏の推薦人に名を連ねていた。



（よろず～ニュース編集部）