【鬼の花嫁】アニメ化！ メインキャストは早見沙織＆梅原裕一郎に決定！
シリーズ累計発行部数580万部突破（電子含む）。大人気小説＆コミック、あやかし×和風シンデレラストーリー『鬼の花嫁』がアニメ化。、9月13日（土）、アニプレックスがおくるオンラインイベント『AniplexOnline Fest 2025』にて、ティザーPV、初のスタジオ描き下ろしビジュアル、メインスタッフ、柚子＆玲夜を演じるメインキャストなど、最新情報が公開された。
＞＞＞キャラクター＆キャスト、原作書影をチェック！（写真9点）
『鬼の花嫁』は、2023年「コミックシーモアみんなが選ぶ！！電子コミック大賞2023」で大賞を受賞、小説・漫画共に4カ月連続1位を獲得。さらに「コミックシーモア年間ランキング2022・2023」少女コミック編で2年連続1位、「第7回みんなが選ぶTSUTAYAコミック大賞」では3位を獲得した大人気作品だ。
アニメでキャラクターを演じるキャストは、家族から愛されない日々を送る平凡な少女・東雲柚子役を早見沙織、あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜役を梅原裕一郎が務める。
ティザーPVは、家庭内で冷遇される柚子の姿と、花嫁として柚子を見出す玲夜の出逢いの描写に合わせ、キャトのボイスも公開。また、アニメーション制作を担当するColored Pencil Animation Japanの描き下ろしとなる、柚子と玲夜を描いた初のアニメビジュアルが公開された。
ほか、メインスタッフ＆キャスト、放送時期など最新情報を続々と公開。今後の最新情報は、アニメ公式サイト・公式SNSにて紹介されるとのことなので、続報にも注目だ。
（C）クレハ・富樫じゅん・スターツ出版／「鬼の花嫁」製作委員会
