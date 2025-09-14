【橋本環奈】心に余裕ができた26才のイマ♡ 10代の頃とは変化した「意識＆対人関係」について
私たちの永遠の憧れ・橋本環奈さんが、約4年ぶりにRayにカムバック！今回は、環奈さんの進化し続ける美しさの秘訣を知るべく「意識＆対人関係」についてインタビューしました。10代から一番変化したのは仕事に対する意識。第一線を走り続ける環奈さんの考え方にご注目です♡
橋本環奈の美を読み解く
オトナの女性へと進化♡
求引力のある瞳に透き通るようなお肌。ずーっと私たちの憧れの存在である橋本環奈さんが約4年ぶりにカバーガールに降臨。
10代の頃からのチャーミングな笑顔は変わらないのに、凜としたオトナの魅力が増している。
そんな26才の環奈さんのビジュと内面の美しさを深掘りします！
26才のイマを語る
10代、20代前半とイマを比べて、変わったこと、変わらないこと。
その進化し続ける美しさのヒントを知りたくて、26才の環奈さんなりの自己分析をしてもらいました。
Topic MIND／意識
10代から26才までで変化したことでは、気持ちの面が一番大きいかもしれないです。
ひとことで言えば、無理をしなくなりました。
10代は力の抜き方もわからないし、常に戦闘態勢みたいな感じで。それが24〜25才頃から力加減のバランスを取れるようになった感覚があります。
ただ、10代の頃のやり方が間違っていて、イマが正解だとは思っていません。
芸能界での歴が長くなると、ありがたいことに1回お仕事をした方からもう一度お声をかけていただくということが増えてきて。
そういうときに、10代の頃の自分のがんばりに意味があったなと気づけたんです。
きっと最初から力の入れ具合をコントロールしていたら、イマの私とは違っていたはず。
あのとき、どんなに忙しくても時間を一瞬もムダにしたくない！と、すべてに対してがむしゃらにやってきてよかったなと思っています。
昔と比べると、最近は何も考えずに気楽に過ごす時間も増やしています。
そうやって心に余裕ができたイマは、自分だけに向きあえるし、まわりの人の一挙手一投足に振り回されることがなくなりました。
仕事柄あることないこと言われることもありますが、そこを気にしてネガティブになっている時間ってムダだなとも気づいたし、いい意味でスルースキルが高くなったんじゃないかな。
Topic RELATIONSHIPS／対人関係
学生から社会人になって、そこからさらに年令を重ねてお仕事との向きあい方が変わってくる。
そういう時間の流れのなかで、友人たちとのつきあいにも変化が出てきますよね。それは私も同じです。年令を重ねるごとに私も、一緒にいる人ってどんどん変わってきていて。
でも、それは嫌いになったからとかじゃなくて、そのときどきで会える人に会えばいいかなぁというスタンスなだけ。
変わってしまった関係に執着してしまうと、しんどくなるだけですし。
巡りあわせじゃないけど、会えるときに会えるだろうという気持ちでいるのがいいんじゃないかな？というのがイマの考え。
私には高校の同級生だった親友がいるんですが、そのコは今オーストラリアに住んでいて。そうなると、会えても年に1回とかなんですよ。
ただ頻繁に会えなくなっても仲がいいのは変わらないし、いつだって味方でいてくれると思っています！
前のように会えなくなるって、きっとオトナとして自立した証。
仕事をがんばっていたり、忙しい人が多いのかもしれないですね。
だから会えなくなったことを悲観するんじゃなく、「連絡ないってことは、元気に忙しくやってるんだろうな！」っていういいイメージに転換しています。
『カラダ探し THE LAST NIGHT』
9月5日（金）全国公開
人気携帯ホラー小説の実写映画化の第2弾。“カラダ探し”を終えた直後、森崎明日香（橋本環奈）がこの世から姿を消し、まさかのカラダを探される側に......。
真夜中の遊園地を舞台に、前作以上にスリリングで刺激的な恐怖がループする。
はしもと・かんな●1999年2月3日生まれ、福岡県出身。近年は舞台『千と千尋の神隠し』や連続テレビ小説『おむすび』（NHK）などの話題作に出演。
女優として成長し続け、その演技力で注目を集める。9月5日より主演映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開。
