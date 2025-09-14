2009年にボルトが9秒58をマーク

陸上の世界選手権東京大会は13日、東京・国立競技場で開幕した。最大の注目を集めるのが、人類最速を決める男子100メートル。同種目で最長寿のレコードとなった、16年前の9秒58に迫るスプリンターは現れるだろうか。

競技場を埋めた観衆に許された表現は、絶叫だけだった。

2009年8月16日、ドイツ・ベルリンのオリンピックスタジアム。前年、北京五輪の陸上男子100メートルで9秒69の世界新記録をマークしたウサイン・ボルト（ジャマイカ）が、世界選手権決勝のスタートラインに立った。

静寂を切り裂く号砲。ダイナミックなフォームで加速すると、異次元のスピードで駆け抜けた。9秒58。今なおレコードブックの頂に君臨する、偉大な記録が誕生した。

1968年、気圧が低く空気抵抗が少ない高地でのメキシコシティー五輪で、ジム・ハインズ（米国）が電動計時で初めて10秒の壁を破る9秒95をマークした。

この記録が更新されるには15年を要した。83年にカルビン・スミスが9秒93と0秒02更新。その後、カール・ルイスやリロイ・バレル、ドノバン・ベイリー、モーリス・グリーン、アサファ・パウエルといった名だたるスプリンターが、少しずつ時計の針を前に進めてきた。

「9秒58」から16年が経過。男子100メートルでは“最長寿”のレコードとなった。

ボルトは12年ロンドン五輪で9秒63もマークしており、9秒7未満で3回走っている。過去に9秒6台で走ったことがあるのは09年9月に9秒69を出したタイソン・ゲイ（米国）、12年8月に9秒69のヨハン・ブレーク（ジャマイカ）の2人だけ。いかにボルトが突出した存在だったかを物語る事実だ。

今季世界最速はパリ五輪銀メダルのキシェーン・トンプソン（ジャマイカ）が記録した9秒75。ケニー・ベドナレク（米国）が9秒79で続く。

東京で開催される世界選手権は13日に開幕した。カール・ルイス（米国）が9秒86の世界新（当時）で駆けてから34年、新たな伝説は誕生するか。



（THE ANSWER編集部）