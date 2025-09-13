¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ì¤Ç¼¤ÎÃÏ°è¤âÍ­¤ê¤Þ¤¹¡Ä2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÀÖ»ú¤Ê¤Î¤Ë¹ñ±Ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò´Ó¤¯NHK¤Ï¤â¤¦¥ª¥ï¥³¥ó¤Ê¤Î¤«¡×¤Ç¡¢Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬NHK¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤ÏÄËÎõ¤À¡£NHK¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿û¸¶»á¤Ï¡Ö·ë¶É¤Ï¤â¤¦¡¢¥ª¥ï¥³¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤â¤¦¡¢»þÂå¤¬µá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤È¿Éíå¤Ë¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¡£¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤Î¸º¾¯ÍýÍ³¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÀ¸¤­»Ä¤êºö¤Þ¤ÇÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£

Æ°²èËÁÆ¬¡¢NHK¤ÎÀÖ»úÂ³¤­¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¿û¸¶»á¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸½¹Ô¤Î¼õ¿®ÎÁÄ§¼ý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î»ÙÊ§¤¤Î¨¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤Î¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÏÅçº¬¡¢¿·³ã¡¢½©ÅÄ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½©ÅÄ¤Ï97.3¡ó¤ÈÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¡£°ìÊý¡¢Åìµþ¤äÂçºå¡¢²­Æì¤Ê¤ÉÅÔ»ÔÉô¤äÆÃ¼ì¤ÊÊ¸²½·÷¤Ç¤Ï»ÙÊ§¤¤Î¨¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¤³¤È¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£

¶áÇ¯¤ÎNHK¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö1990Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿¹õ»ú¤¬½ª¤ï¤ê¡¢2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¤·¤«¤âÀÖ»úÉý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö·ÐÈñ¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢NHK¤¬±Ç¤é¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤½¤â¤½¤âNHK¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Öº£¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¡£º£¸å¼õ¿®ÎÁ¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¸½¾õ¤ò¸·¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À¸¤­»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸«¤ë¿Í¤À¤±¤¬Ê§¤¦¡Ø¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë²½¡Ù¤òÆ³Æþ¤¹¤Ù¤­¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÈäÏª¡£¡ÖºÒ³²¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤òÎ®¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢¡Ø¤¯¤À¤é¤óÈÖÁÈ¡Ù¤Ë¤Þ¤Çµð³Û¤ÎÀ©ºîÈñ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿Í·ïÈñ¤ä·Ð±Ä¹½Â¤¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÌò°÷¤ä¿¦°÷¤ÎÇ¯¼ý¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÆâÍÆ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÆÉ¤ß²ò¤­¤Ê¤¬¤é±Ô¤¯»ØÅ¦¡£

µ­»ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¿û¸¶»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¼«ÂÎ¤¬¥ª¥ï¥³¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢NHK¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÊÑ³×¤ÎÉ¬Í×À­¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤­¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤ÎNHK¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

¡ÖNHK¤Ï¥ª¥ï¥³¥ó¡×È¯¸À¤ÈÀÖ»úÅ¾Íî¤ÎÇØ·Ê
03:58

»ÙÊ§¤¤Î¨¥é¥ó¥­¥ó¥°¤È¡È2¿Í¤Ë1¿ÍÌ¤Ç¼¡É¤ÎÃÏ°è»ö¾ð
10:24

ºâÌ³¤Î¿ä°Ü¤È¼õ¿®ÎÁ¸º¾¯¤ÎÄ¾·âÍ×°ø
14:06

¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë²½¤ÎÀ§Èó¤È¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬

´ØÏ¢µ­»ö

Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÂçË½Ïª¡ª¡Ö¤ª¶â¤ÎÆ°¤­¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¸Ä¿Í¸ýºÂ¤ÈÀÇÌ³Ä´ºº¡×¤Î¸½¼Â¡ª

Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÂçË½Ïª¡ª¡Ö¤ª¶â¤ÎÆ°¤­¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¸Ä¿Í¸ýºÂ¤ÈÀÇÌ³Ä´ºº¡×¤Î¸½¼Â¡ª

 Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Ä¾·â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤­¤ãÂ»¡ªÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿ÍÀßÄê¤Ç²ÝÀÇ³Û¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡×

Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Ä¾·â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤­¤ãÂ»¡ªÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿ÍÀßÄê¤Ç²ÝÀÇ³Û¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡×

 Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Ë½¤¯¡Ö½Û´Ä¼è°ú¤È´Æºº¡×¤ÎÌÕÅÀ¨¡¨¡9³ä¤¬²Í¶õÇä¾å¡© Ç¯¾¦¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤Ê

Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Ë½¤¯¡Ö½Û´Ä¼è°ú¤È´Æºº¡×¤ÎÌÕÅÀ¨¡¨¡9³ä¤¬²Í¶õÇä¾å¡© Ç¯¾¦¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤Ê
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó_icon

Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 125.00Ëü¿Í 1043 ËÜ¤ÎÆ°²è
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¡ÖÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¡×¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¥Ö¥í¥° ¡ÖÃ¦¡ªÀÇÍý»Î ¿û¸¶¤Î¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹·Ð±Ä½Ñ¡ª¡×¤ÏÁ´¹ñÀÇÍý»Î¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥­¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¡×ÀÇÍý»Î¤Ç¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡ª¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ­±×¤Ê¾ðÊó¤ä¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤®¤ëÎ¢¥ï¥¶¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹?
youtube.com/channel/UCwKupwJ1EpdNH8Z98SKjY2Q YouTube