Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬»Â¤ë¡ªNHK¤Î¡ÖÀÖ»úÃÏ¹ö¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡¡Ø2Ç¯Ï¢Â³ÀÖ»ú¡Ù¤È¼õ¿®ÎÁ¤Î¸½¼Â¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö2¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ì¤Ç¼¤ÎÃÏ°è¤âÍ¤ê¤Þ¤¹¡Ä2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÂçÀÖ»ú¤Ê¤Î¤Ë¹ñ±Ä¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò´Ó¤¯NHK¤Ï¤â¤¦¥ª¥ï¥³¥ó¤Ê¤Î¤«¡×¤Ç¡¢Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬NHK¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ô¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¤ÏÄËÎõ¤À¡£NHK¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿û¸¶»á¤Ï¡Ö·ë¶É¤Ï¤â¤¦¡¢¥ª¥ï¥³¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¤â¤¦¡¢»þÂå¤¬µá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤È¿Éíå¤Ë¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¡£¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤Î¸º¾¯ÍýÍ³¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÀ¸¤»Ä¤êºö¤Þ¤ÇÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢NHK¤ÎÀÖ»úÂ³¤¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¿û¸¶»á¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸½¹Ô¤Î¼õ¿®ÎÁÄ§¼ý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î»ÙÊ§¤¤Î¨¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤Î¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÏÅçº¬¡¢¿·³ã¡¢½©ÅÄ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½©ÅÄ¤Ï97.3¡ó¤ÈÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¡£°ìÊý¡¢Åìµþ¤äÂçºå¡¢²Æì¤Ê¤ÉÅÔ»ÔÉô¤äÆÃ¼ì¤ÊÊ¸²½·÷¤Ç¤Ï»ÙÊ§¤¤Î¨¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¤³¤È¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÎNHK¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö1990Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿¹õ»ú¤¬½ª¤ï¤ê¡¢2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¤·¤«¤âÀÖ»úÉý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö·ÐÈñ¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢NHK¤¬±Ç¤é¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤½¤â¤½¤âNHK¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Öº£¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¡£º£¸å¼õ¿®ÎÁ¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¸½¾õ¤ò¸·¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸«¤ë¿Í¤À¤±¤¬Ê§¤¦¡Ø¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë²½¡Ù¤òÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÈäÏª¡£¡ÖºÒ³²¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤òÎ®¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢¡Ø¤¯¤À¤é¤óÈÖÁÈ¡Ù¤Ë¤Þ¤Çµð³Û¤ÎÀ©ºîÈñ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿Í·ïÈñ¤ä·Ð±Ä¹½Â¤¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÌò°÷¤ä¿¦°÷¤ÎÇ¯¼ý¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÆâÍÆ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤Ê¤¬¤é±Ô¤¯»ØÅ¦¡£
µ»ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¿û¸¶»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¼«ÂÎ¤¬¥ª¥ï¥³¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢NHK¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÊÑ³×¤ÎÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤ÎNHK¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢NHK¤ÎÀÖ»úÂ³¤¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¿û¸¶»á¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸½¹Ô¤Î¼õ¿®ÎÁÄ§¼ý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î»ÙÊ§¤¤Î¨¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤Î¨¤¬¹â¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÏÅçº¬¡¢¿·³ã¡¢½©ÅÄ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½©ÅÄ¤Ï97.3¡ó¤ÈÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ò°úÍÑ¡£°ìÊý¡¢Åìµþ¤äÂçºå¡¢²Æì¤Ê¤ÉÅÔ»ÔÉô¤äÆÃ¼ì¤ÊÊ¸²½·÷¤Ç¤Ï»ÙÊ§¤¤Î¨¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¤³¤È¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÎNHK¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö1990Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤¿¹õ»ú¤¬½ª¤ï¤ê¡¢2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¡¢¤·¤«¤âÀÖ»úÉý¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö·ÐÈñ¤â¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢NHK¤¬±Ç¤é¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤½¤â¤½¤âNHK¤ò¸«¤Ê¤¤¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Öº£¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¡£º£¸å¼õ¿®ÎÁ¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È¸½¾õ¤ò¸·¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢À¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸«¤ë¿Í¤À¤±¤¬Ê§¤¦¡Ø¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë²½¡Ù¤òÆ³Æþ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÈäÏª¡£¡ÖºÒ³²¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤òÎ®¤¹Â¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢¡Ø¤¯¤À¤é¤óÈÖÁÈ¡Ù¤Ë¤Þ¤Çµð³Û¤ÎÀ©ºîÈñ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¿Í·ïÈñ¤ä·Ð±Ä¹½Â¤¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÌò°÷¤ä¿¦°÷¤ÎÇ¯¼ý¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÆâÍÆ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤Ê¤¬¤é±Ô¤¯»ØÅ¦¡£
µ»ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¿û¸¶»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¼«ÂÎ¤¬¥ª¥ï¥³¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢NHK¤ÎËÜ¼ÁÅª¤ÊÊÑ³×¤ÎÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¸å¤ÎNHK¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÂçË½Ïª¡ª¡Ö¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡ª¡×µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¸Ä¿Í¸ýºÂ¤ÈÀÇÌ³Ä´ºº¡×¤Î¸½¼Â¡ª
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Ä¾·â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¡ªÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿ÍÀßÄê¤Ç²ÝÀÇ³Û¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡×
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Ë½¤¯¡Ö½Û´Ä¼è°ú¤È´Æºº¡×¤ÎÌÕÅÀ¨¡¨¡9³ä¤¬²Í¶õÇä¾å¡© Ç¯¾¦¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤Ê
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¡ÖÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¡×¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¥Ö¥í¥° ¡ÖÃ¦¡ªÀÇÍý»Î ¿û¸¶¤Î¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹·Ð±Ä½Ñ¡ª¡×¤ÏÁ´¹ñÀÇÍý»Î¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¡×ÀÇÍý»Î¤Ç¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡ª¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ä¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤®¤ëÎ¢¥ï¥¶¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹?