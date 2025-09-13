相手は悶絶の激しいタックル。コンサ荒野拓馬が痛恨の一発レッド。札幌OBは「足の裏が出ていたんだろうなって見えました」とコメント
痛恨の一発退場だ。
北海道コンサドーレ札幌は９月13日、J２第29節でいわきFCとホームで対戦している。
札幌は29分に白井陽斗の得点で先制に成功。その７分後だ。左サイドで抜け出した相手の五十嵐聖己に、荒野拓馬が激しいスライディングタックル。倒された五十嵐は右足首のあたりをおさえ、痛がる表情を見せる。
荒野に歩み寄った椎野大地主審はレッドカードを提示。試合を中継する『DAZN』で解説を務める札幌OBの曽田雄志氏は「いやー、もったいなかったですね」と感想を述べる。
ピンチを未然に阻止しようとするプレーを評価しつつ、「ただ、足の裏がたぶん、出ていたんだろうなっていう風に見えましたよね」と続ける。
リプレー映像を見ながら「足を狩りに行っていますよね、おそらく」とコメント。「ボールに行こうとして足に当たってしまった感覚と、そうじゃない感覚って、本人は分かっているはずなんですよね」とも。
なお、五十嵐はその後もプレーを続行。いわきは44分に加藤大晟の得点で同点に追いつく。試合は１−１のタイスコアで折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
