中川翔子「これ革命ですよ」と絶賛！“個人的No.1”のグミ「食べたことない人類がいたら損してる」

中川翔子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ランキング】総額4,000円以上のグミ集めてBEST3を発表！』という動画を公開。動画では、用意されたグミ24種類の中から、個人的ベスト3を決める企画が行われました。今回はその中でも、中川さんが「ぶっちぎりじゃなかった？」と第1位に選んだ商品をピックアップ♪

動画内で中川さんが大絶賛した商品がこちら。

■食感が楽しいグミ

ブルボン / しゃりもにグミ ヨーグルト味

甘酸っぱいしゃりっとパウダーをまとわせた、もちむにグミの“しゃりもに食感”が楽しいグミ。

動画で紹介されたヨーグルト味は、一袋（57g）あたりビフィズス菌10億個入り。中川さんは「いい匂い！匂いも好き」と香りもお気に入りの様子でした。

他に、ビタミンC入りのグレープ味、食物繊維入りのコーラ味などがありますが、中川さんはこちらのヨーグルト味がおすすめだそう。

■圧倒的な個人的No.1！

こちらを試食した中川さんは、「ブルボンさすが。すんごい美味しい」「素晴らしい。これはマジで食べたことない人類がいたら損してると思うぐらい」「これ革命ですよ」と目を見開いて絶賛。

その後、ベスト3を決める際には「予想ついちゃうよね、ごめんね」と苦笑しつつ、第1位にこちらを選出し、「ぶっちぎりじゃなかった？」「圧倒的にこれだった。完璧です」「名前の通りのしゃりもに（食感）、ビフィズス菌が10億個、味が濃い。マジで美味しい」と熱く語っていました。

■動画もチェック

今回の動画では、こちらの商品以外にも中川さんが、さまざまなグミを試食して感想を語ってくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。