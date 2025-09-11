『週刊文春』がスクープした坂口健太郎と一般女性の“同棲愛”に、全国のファンが驚いた9月9日。しかし翌10日にはさらなる驚きの報道が文春から飛び出した。

【写真】何かあったとしか思えない…“距離感”が異常な坂口健太郎と永野芽郁

なんと坂口は一般女性と同棲する裏で、俳優の永野芽郁とも付き合っていたというのだ。衝撃の報道は関係するほかの芸能人にも波及し、さまざまな声があがっている。

「人のものが好き」永野芽郁に批判の声

「永野さんといえば、今年4月に報じられた田中圭さんとの不倫疑惑が記憶に新しいですよね。このとき永野さんは《俳優仲間の先輩のお一人です》と不倫の事実はないと回答していましたが、結局出演していたCM動画や広告が次々と削除され、2026年の大河ドラマも降板となりました」（スポーツ紙記者）

田中のときは不倫疑惑、坂口の場合は同棲する彼女がいる中での“二股疑惑”が浮上した形となる。2度も立て続けに“お相手”がいる男性と深い仲だったと報じられた永野。世間からは、

《結局誰の一番にもなれていない可哀想なオンナだな》

《ここまで来ると“人のものが好き”説もある》

《もうこれでさすがに永野芽郁終了では。復帰できる道が見えないわ》

など、辛辣な声が殺到している。

「小栗旬に恨みでもあるのか」

今回の報道を受けて、永野の事務所は《過去にお付き合いをしていたことは事実ですが、当時別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした》と回答。これにも、《やけにあっさり認めたな》《坂口健太郎も道連れやんけ》などのコメントが寄せられている。

「また、田中さんと坂口さんが同じ事務所所属というところにも注目が集まりました。所属事務所『トライストーン』の社長は、俳優の小栗旬さん。相次ぐ不祥事に、《ちょっと待って、またトライストーンじゃん。小栗旬ハゲちゃうよ》《田中圭に引き続きまたトライストーン……永野芽郁は小栗旬に恨みでもあるのか》と、小栗さんへ同情の声も集まっています」（芸能ライター）

坂口に関しては、8月に話題になったBLACKPINK・LISAの“甘噛み事件”がある。LISAのMVの撮影に出演した坂口。撮影のオフショットをLISAが公開したのだが、その中にLISAが坂口の腕を甘噛みしているように見える写真があったのだ。

以前からLISAは坂口のファンを公言していたため、《公私混同しすぎじゃない？》《セクハラだと思う》と若干、炎上気味に。しかし、同棲報道からの二股疑惑で一夜にして株を下げてしまった坂口に、

《LISAへの嫌悪も吹っ飛んだわ》

《こういう人だと分かったら、甘噛みくらいどうってことない気がしてきた》

といった声もあがっている。

周囲を巻き込む二股報道。恋愛は自由だというが、とにかく小栗には“お疲れ様”と言わざるを得ない――。