この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AIエンジニアの安野貴博氏と編集者の黒岩里奈氏が、子育て情報サイト「KIDSNA STYLE」の公式YouTubeチャンネルの動画「【完全版】安野夫妻の勉強法/幼少期からやっておきたい学びとは？【夫婦で東大】」に出演。共に東京大学出身である二人が、自身のリアルな受験体験やユニークな勉強法、そして現代の教育に対する考えを語り合った。



対談の冒頭、二人の東大受験のスタートラインが意外なほど低かったことが明かされる。安野氏は「物理とか分からなすぎて、入塾を許してもらえなかった」と衝撃の事実を告白。本格的に勉強を始めた高校3年の5月時点では「E判定だった」という。一方、黒岩氏も高校2年の秋まで部活に明け暮れ、いざ受験勉強を始めると「中学2年生レベルの英単語も知らないことに気づいた」と語り、夫婦そろって苦しい状況からのスタートだったことを振り返った。



そんな二人が見出した合格への道は「効率の追求」だった。安野氏は、まず過去問を解き、分からない部分を教科書で確認する「過去問ファースト」のスタイルを確立。黒岩氏も「もう1年半しかないので、東大の過去問だけをやる」と覚悟を決め、過去問の傾向と対策を熟読し、時には「まず回答から見ていた」という徹底した効率重視の勉強法を実践したという。



また、受験のきっかけとして、二人共通でドラマ『ドラゴン桜』の影響があったことにも言及。黒岩氏は「『バカとブスは東大に行け』って言われて、結構あれは刺さりましたよね」と当時を懐かしみ、笑いを誘った。さらに、なぜ東大を選んだかという問いに対し、安野氏は入学後に専門分野を選べる進学選択制度に触れ、「選択を先延ばしできるっていうのは、いいポイントだなと思って」と、ユニークな視点を披露した。



対談を通して見えてきたのは、決して“ガリ勉”タイプではなかった二人が、自分たちの弱点を客観的に分析し、限られた時間で成果を出すための戦略を練り上げていった姿だった。受験勉強は、知識だけでなく「どう学ぶか」を考えるメタ的な思考力を鍛える場であったことが伝わってくる内容となっている。