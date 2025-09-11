Jリーグ公式ゲーム『Jクラ』に異変！アイコンが突如「11人のマテウス」に…“祭り”の詳細は9月12日に発表

Jリーグ公式のモバイルゲームとして知られる『Jリーグクラブチャンピオンシップ』。

2019年のリリース以降、JリーグトップパートナーであるKONAMIのもとアップデートを続け、好きなクラブの観戦チケットが抽選で当たる「特別体験つき 観戦チケットプレゼントキャンペーン」などもゲーム内でたびたび実施されている。

そんな『Jクラ』に、ちょっとした異変が起きているようだ。

『Jクラ』では、9月12日（金）から「Jクラ祭り！」と題したキャンペーンが実施される予定。詳細は不明なのだが、最新のアプリアイコンを見てみると…。

むむむ。これは、全員マテウスでは？？

Qolyでも以前お伝えしたように、今季Jリーグは「マテウス」という名の選手で溢れかえっている。

GK マテウス（東京ヴェルディ）

DF マテウス・トゥーレス（ヴィッセル神戸）

DF マテウス・モラエス（ベガルタ仙台）

DF マテウス・ペレイラ（大分トリニータ）※Jリーグでの登録名はペレイラ

MF マテウス・ブエノ（清水エスパルス）

MF マテウス・サヴィオ（浦和レッズ）

MF マテウス・ジェズス（V・ファーレン長崎）

FW ヤン・マテウス（横浜F・マリノス）

FW マテウス・カストロ（名古屋グランパス）

FW マテウス・レイリア（ヴァンフォーレ甲府）

FW マテウス・ペイショット（ジュビロ磐田）

開幕時点で登録されていたのが、アイコンに登場しているこちらの11人。

この夏、ヤン・マテウスがカタールSCへ移籍したものの、マテウス・ブルネッティ（清水エスパルス）、マテウス・モラエス（アルビレックス新潟）という新戦力がシーズン途中に加入済み。減るどころか「マテウス」が増える一方なのだ。

そうした状況の中で、今回のアイコンが登場。気になる「Jクラ祭り！」の詳細は、明日9月12日に発表される。