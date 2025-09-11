ホンダ新型「N-ONE e：」発表！ なぜ「手が届きやすいEV」イマ投入？ コスパ・タイパ意識する層にアプローチ！ 航続距離295km・269万円から

なぜ「手が届きやすいEV」イマ投入？ ホンダ新型「N-ONE e：」発表！ 269万円から

ホンダは2025年9月11日、「N-ONE」をベースとした軽自動車EV「N-ONE e：」を発表。販売は９月12日より開始されます。

同社としては軽自動車シリーズ「N」において軽商用車「N-VAN」に続く第二弾です。

BEVシフトが鈍化している状況ではありますが、どのような背景や想いがあって投入されるのでしょうか。

ホンダ新型「N-ONE e：」正式発表！

ホンダは2050年に向けて、同社の関わる全ての製品・企業活動を通じたカーボンニュートラルと、交通事故死者ゼロを実現するという目標を掲げています。

現状ではEV市場の拡大が想定より遅れていることを受け止めつつ、乗用車におけるカーボンニュートラル実現のためにはEVが最適解であると考え、普及に向けた取り組みを進めてきました。

また今後は、EVのラインナップ充実、政府や地方自治体による補助金拡大・導入が後押しとなり消費者の関心が高まると見込んでいるとのこと。

一方、日本では比較的に手が届きやすい軽EVから本格的に市場展開を進め、EVのリーディングカンパニーになることを目指すとしています。

そうした状況下で新たに投入される軽乗用EVがN-ONE e：です。

ホンダ 統合地域本部 日本統括部の川坂英生 統括部長は「国内において、軽の需要は底堅いと考えます。N-ONE e：発売を機に『EVといえばホンダ』と言っていただけるよう、EVの普及につとめます」とコメントしました。

手の届きやすい軽乗用EVを新たに投入へ どんなクルマなの？

N-ONE e：のベースとなるN-ONEは、Nシリーズの原点である1967年に誕生した軽自動車「N360」の想いを引き継ぎ生まれました。

N360は、親しみやすくかわいらしいデザインで人々の心を惹きつけ、豊富なカラーバリエーションもそれまでクルマへの関心が低かった女性たちを魅了。

当時は軽自動車と言えば狭いのが当たり前の時代でしたが、「大人4人がラクに乗れる空間を先に作ってしまおう」という発想で、キャビンから設計をスタートした点もユニークです。

どちらのモデルも「自分らしさを表現できるパートナー」として、デザインや機能を追求してきました。

そして今回、Nシリーズの最新モデルとなるN-ONE e：が登場します。

開発責任者の堀田英智氏は「昨年、“地球に優しいはたらくEV”である軽商用EVの『N-VAN e:』を発売しました。今回は軽EVシリーズ第２弾として、ホンダが考える“手の届くEV”、そして“Nの継承”を目指して開発を進めてきました」と話します。

ターゲットユーザーはN-ONEの支持層をベースに、40代から50代の子離れ期に相当する既婚女性をメインターゲットに。

具体的には「日々の買い物や通勤などの短距離移動が中心の人」「最適な機能でシンプルな使い勝手を求める人」「コストパフォーマンスを重視する人」と定めています。また、20代の独身女性もサブターゲットとして設定しました。

開発責任者の堀田英智氏

また、ホンダの調査から見えてきたユーザーのライフスタイルや価値観における3つの変化も開発に反映されていると言います。

「1つ目はコロナ禍の影響により顕在化した価値観の変化で、コロナ禍以前よりもプライベートな活動、いわゆる自分時間を重視する傾向が強くなってきていることがわかっています。

2つ目は生活スタイルの変化。7割の女性がタイムパフォーマンスが重要戸考えており、6割以上の女性がタイムパフォーマンスとコストパフォーマンスの両方を重視しています。

そして3つめはモノ選びの変化で、モデル選びで重視するポイントを尋ねてみると、見た目がすっきりしていて分かりやすいこと、使いやすく機能的な配置、シンプルで飽きが来ないことなどが求められていることがわかりました」（堀田英智氏）

これらの結果をもとに、何気ない毎日を軽快に自分らしくイキイキと過ごせるようにしてくれる存在として「e：Dayly Partner」というグランドコンセプトを掲げています。

では、N-ONE e： にはどのような特徴があるのでしょうか。

エクステリアデザインは、「軽快フォルム」「愛着フェイス」「つるんとサーフェイス」をキーワードに、軽快さや愛らしさ、クリーンなイメージを併せ持つスタイルとしています。

インテリアデザインは、軽快で広々とした空間構成とし、ペダルやハンドル操作がしやすい自然な運転姿勢が保てるよう設計。

インストルメントパネルのワイドトレーやロングコンソール、ドアロングポケットなどの使い勝手を向上させる収納機能を備え、手で触れるような場所には自然と行動が促されるような削り形状を施しました。

また、随所に暖色系のワンポイントを散りばめることで、ぬくもりを感じさせる工夫も凝らしています。

スタンダードとなる「e： G」はシンプルなデザインや機能を追求したタイプでディスプレイがないすっきりとした室内空間

なおグレードはライフスタイルに合わせた2タイプが用意されます。

スタンダードとなる「e： G」はシンプルなデザインや機能を追求したタイプでディスプレイがないすっきりとした室内空間が特徴。

もう一つは、「e： G」そのベースに、9インチHonda CONNECTディスプレイナビゲーション連動や14インチアルミホイール、本革巻ステアリングホイール、急速充電などを標準装備した上級タイプを用意しています。

また安全技術にも注目です。安全運転支援機能「Honda SENSING」を全タイプに標準装備し、ホンダの軽自動車として初めて「トラフィックジャムアシスト (渋滞運転支援機能)」を搭載。衝突事故での二次被害軽減を支援する「衝突後ブレーキシステム」も採用しました。

そして走行性能では、ベースとなるN-ONEの持つ気兼ねなさにEVならではのキビキビとした走りが加わり、視界や取り回しの良さも安心感を与えました。

「優しい運転」を実現するため、アクセルを緩めると自動的に減速し、最終的には停止まで行う「シングルペダルコントロール」機能を採用。アイドリングなしで快適な車内環境を楽しめるため、自分時間を満喫することも可能です。

また、EVで特に気になるのが充電の頻度。N-ONE e：は、大容量バッテリーを搭載し295km（WLTCモード）の最大航続距離を実現。

堀田英智氏は「毎日20km走っても充電は週一度で済むので、十分に安心して使っていただける。毎週リズミカルに過ごせるようなメリットを提供します」と語ります。

さらにAC外部給電器「Honda Power Supply Connector (パワーサプライコネクター)」を使用すれば、最大1500Wまで出力が可能で、いざというときの蓄電池としても役立ちます。

価格（消費税込）は、スタンダードのe：Gが269万9400円から、上記のe：Lが319万8800円から。なお現状では国の補助金（57万4000円）を受けることができるため、e：Gであれば212万5400円となるほか、各自治体の補助金も受けられる見込みです。