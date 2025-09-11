「おこちゃまレベル」と叱咤も…史上最強の阪神！恩師が絶賛「藤川球児″火の玉采配″優勝の『先』」

プロ野球史上最速でゴール！

今シーズンが凝縮された試合だった。

マジック１で迎えた９月７日の広島戦、阪神は藤川球児監督（45）が「おこちゃまレベル」「このチームでは戦えない」と叱咤しながらも、辛抱強く使ってきた高寺望夢(たかてらのぞむ)（22）の犠牲フライで先制。

正捕手に抜擢され、打撃も伸びた坂本誠志郎（31）がツーベースで出塁すると代打・糸原健斗（32）がセカンドゴロを打ってランナーを三塁に進め、近本光司（30）の犠飛で追加点をもぎ取った。

得点はこの２点のみだったが、先発の才木浩人（26）が４回０封と試合を作り、後を受けた湯浅京己(あつき)（26）、桐敷拓馬（26）、及川(およかわ)雅貴（24）、石井大智（28）、そして岩崎優(すぐる)（34）が無失点リレー。

勝ちながらの育成、適材適所の用兵、凡事徹底と鉄壁投手陣の形成――藤川監督の采配で、阪神ナインは火の玉となり、プロ野球史上最速でゴールを駆け抜けた。

早過ぎる優勝を不安視する声もある。やはり独走した’05年は、優勝から日本シリーズまで３週間以上空いたことで試合勘が戻らず、千葉ロッテに４連敗を喫しているのだ。だが、球団関係者は「藤川阪神の進撃は止まらない」と断言する。

「現チームの起点は金本知憲政権が掲げた『超変革』。″４番はドラフト１位でしか獲れない″と即戦力投手より優先。佐々木千隼(ちはや)（31）をスルーして大山悠輔（30）を１位指名し、ブーイングされたこともありますが、どちらが正解だったかは明らか。

一方、投手は２位以下で即戦力と素材型の高校生をバランスよく指名。小さくまとまった選手より、一芸に秀でたプレイヤーを選びました。こうして10年かけて集めた逸材を知将・岡田彰布前監督が鍛え、藤川監督が巧くマネジメントした。若手の抜擢も功を奏しての、必然の独走でした。ただ、主力のほとんどが20代半ばとチームは若く、まだまだ発展途上。ＣＳまでの間にさらに強くなりますよ」

チーム防御率2.12は12球団ナンバーワン。打点と本塁打をはじめ主要打撃部門のトップをほぼ独占。与四球はリーグ最少なのに四球ランキングは上位５位すべてが阪神勢（９月８日現在）――まさに「史上最強の阪神」だが、黄金期は「これから」だというのだ。

城北中学野球部時代の恩師で、高知商でも監督を務めた上田修身(うえたおさみ)氏が述懐する。

「球児が監督になるとき、選手ファースト――選手のコンディショニングとケガの防止、そしてコミュニケーションの大切さについて話しました。優勝インタビューの第一声が『選手たちが強いわ！』で、その後も『チーム全員』を連呼。

最後まで選手ファーストが徹底できていましたね。現場に没頭するためにＯＢや先輩と距離を取ったと詫びていましたが、高知商も伝統校。『先生も大変やったでしょ』と言われたのを思い出しました（笑）」

上田氏が見ているのは優勝の「先」だ。

「プロ、メジャーそして独立リーグでクローザーというしんどいポジションを務めた経験が、マネジメントに活きている。球児には過去、誰も成し遂げていない阪神の連覇をぜひ見せてほしいですね」

２年ぶりの日本一、そしてその先の連覇へ「史上最強の阪神」が突き進む！

『FRIDAY』2025年9月26日号より