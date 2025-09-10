東京市場まとめ

1.概況

前日の米国市場は主要3指数が揃って最高値を更新した流れを引き継ぎ、日経平均は53円高の43,513円で寄付きました。来週9月16～17日に開催されるFOMC（米連邦公開市場委員会）での利下げがほぼ確実視されたことが、株式への買い安心感につながりました。堅調な推移となった日経平均は、前場中ごろには利益確定の売りから伸び悩むも、225円高の43,684円で前引けとなりました。





2.個別銘柄等

後場も総じて堅調な推移となりました。一進一退ながらも、徐々に上げ幅を拡大した日経平均は14時30分に389円高の43,848円を付け本日の高値を更新しました。その後も高値圏での推移となった日経平均は、最終的に378円高の43,837円で終値ベースの最高値を更新し大引けとなりました。新興市場では東証グロース250指数が反発、0.1％高で取引を終えました。

ソフトバンクグループ（9984）は7.3％高の16,280円をつけ大幅反発となりました。米オラクル［ORCL］が発表した2025年6～8月期決算で、受注残が急増し、クラウド・コンピューティング需要が拡大する見通しが示されました。オラクルは同社とともに米国のAIインフラに巨額を投じる「スターゲート」計画の一員とあって、同社にも買いが波及しました。



ソニーグループ（6758）は一時、2.3%高の4,315円を付け、株式分割考慮後の上場来高値を更新しました。国内証券が同社の投資判断を従来から1段階引き上げて5段階で最上位の「1（買い）」に、目標株価は4,200円から5,000円に引き上げ、これを材料視した買いが入りました。



日東電工（6988）は0.3％安の3,436円をつけ小幅に続落となりました。米アップル［AAPL］が9日、新型スマートフォン「iPhone17」シリーズを19日に発売すると発表するも、機能面はほぼ市場の想定通りと受け止められ、前日の米国市場でアップルは1％あまり下落しており、アップル関連銘柄とされる同社株価は軟調な推移となりました。



サワイグループホールディングス（4887）は0.8％高の2,023円をつけ反発となりました。傘下の沢井製薬が同業の日医工と後発（ジェネリック）医薬品の生産集約と品目統合に向けた協業で合意したと発表し、合意による生産効率の向上が同社の業績に貢献するとの見方から、買いが入りました。



宇宙ベンチャーのアクセルスペースホールディングス（402A）はストップ高水準となる17.9％高の986円を付け、大幅反発となりました。10日、日本を含む100カ国以上の政府や研究機関、民間企業などで構成する国際的な枠組み「地球観測に関する政府間会合（GEO）」に、日本の民間企業として初めて参加する企業に認定されたと発表し、これを材料視した買いが殺到しました。

VIEW POINT: 明日への視点

日経平均は主力株への買いが指数を支え、378円高となりました。明日は、米国で発表される8月のPPI（生産者物価指数）に注目が集まります。



コア指標は前年比3.5％上昇、前月比0.3％上昇が予想されており、ともに前月から減速が見込まれています。雇用情勢の悪化が顕著に表れる中で、懸念される物価指標が減速を示し、利下げ観測を強固なものとできるかに注目です。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部