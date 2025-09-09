まるでワンちゃん、SNSで話題のスイーツ！「ワンナコッタ」がなんばマルイに登場
なんばマルイB1Fに、SNSでリアル過ぎると話題の「ワンナコッタ」が人気のスイーツ＆コーヒー「coffee kissa パールズ」が期間限定オープンする。
■見て癒やされ、食べて満足！“食べるアート”スイーツが登場
「かわいすぎて、スプーンが入れられない！」
SNS上で、そんな声が続出する「coffee Kissa パールズ」から誕生した新感覚スイーツ「ワンナコッタ」。まるで本物の子犬がちょこんと横になっているかのような、リアルなフォルム。ふんわり垂れた耳、くるんとした前足に、つぶらな瞳。そのあまりのかわいさは、まさに“映える”スイーツだ。
ワンナコッタ 1,300円（税込）
「ワンナコッタ」は見た目だけじゃ終わらない。金賞を受賞した香り豊かなエスプレッソを使った、なめらかでとろけるパンナコッタ。一口食べれば、ミルクのコクに加えて、ふんわり広がるエスプレッソの香りと、ほんのり感じるほろ苦さがマッチした味わい。「かわいい」と「おいしい」を、どちらも妥協せずに届けたい。そんな想いから生まれた、“癒やしと驚き”を同時に楽しめる一品だ。
コーヒーブレイクに、ギフトに、ご褒美に。
「ワンナコッタ」に癒やされて、ちょっぴり贅沢な気分になれるひとときをお届けする。
■本格エスプレッソと癒やしスイーツの贅沢「coffee kissa パールズ」
1950年創業、時代を超えて愛され続けてきた「coffee Kissa パールズ」は、本格エスプレッソが楽しめる大阪・天王寺にある老舗カフェ。
自慢の一杯は、香り高くまろやかな味わいのエスプレッソ。口に含んだ瞬間に広がる芳醇なアロマ、続いてやってくる深いコクと、ほのかに残る心地良い苦み。
使用しているのは、2020年の焙煎豆品評会で金賞を受賞した厳選された豆。イタリアエスプレッソ協会からも「本場の味」として公式に認定された、確かな品質を誇る。豆の選定から焙煎まで、すべてに妥協のない姿勢が、一杯の中に凝縮されている。
この味を生み出しているのが、3代目オーナー。全国バリスタ大会で3位入賞の実力者だ。日々の一杯に心を込め、抽出の温度や時間にいたるまで、徹底的にこだわり抜いている。その手から生まれるエスプレッソには、長年にわたり積み上げてきた経験と、コーヒーへの深い愛情が詰まっている。
＜イベント概要＞
開催場所：なんばマルイ B1F カレンダリウム
開催期間：9月10日（水）〜9月15日（月）
営業時間：11:00〜20:00
