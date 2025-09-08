楽天グループの三木谷浩史会長兼社長は、ふるさと納税仲介サイトのポイント付与を事実上禁じたことに反発、3月に石破茂首相に約295万人分の署名を提出した（写真：共同通信社）

今年7月末に発表されたふるさと納税の2024年度の寄付総額は約1兆2728億円に上り、5年連続で過去最高を更新した。寄付者は約1080万人に達し、住民税納税者の5人に1人が利用している計算になる。年収が確定し寄付金控除を受けられる上限額が決まる12月の駆け込み寄付はもはや年末の風物詩と化した感があるが、今年はこの9月末にも寄付のピークがありそうだ。10月以降、寄付へのポイント付与が封印されるためだ。一部の仲介サイトには「最大300％還元」を掲げて寄付を煽る動きもある。

（森田 聡子：フリーライター・編集者）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

ポイント競争過熱に総務省がストップ

ふるさと納税は、本来支払うべき住民税の一部を、応援したい自治体に寄付という形で付け替えることができる制度。多くの自治体は、寄付額に応じた特産品や地域で利用可能なサービスなどの返礼品を用意している。寄付者にとっては受け取った返礼品と“実質負担”の2000円（所得税や住民税の寄付金控除の対象になるのは「総寄付額−2000円」）の差額分がお得になる。

ふるさと納税の利用者の多くは仲介業者によるサイトを通して寄付をしている。仲介業者にはふるさとチョイスやさとふる、ふるなびといった専門サイトに加え、楽天、au、JRE、JAL、ANA、三越伊勢丹など他業種からの参入組も多い。さらに、この1年でもAmazonやYahoo!、コンビニ大手のローソンやファミリーマートなどの参入が相次ぎ、国税庁に特定事業者の指定を受けている業者だけでもゆうに20を超えている。

近年は仲介業者による寄付者獲得のためのポイント競争が過熱しており、ふるさと納税を管轄する総務省からストップがかかった。2024年6月に出された「寄付に対してポイントを付与する仲介業者を通じて寄付を募ることを2025年10月から禁止する」という通達がそれで、「ポイント競争は自治体の支援や地方創生というふるさと納税の本来の趣旨からずれたもの」というのがその理由だ。

ポイント付与の費用は仲介業者が負担しているとしても、めぐりめぐって自治体が仲介業者に支払う手数料に転嫁される可能性がある。ふるさと納税として動くお金はあくまで税金。総務省は自治体が行政や住民サービスに活用できる歩留まりを増やすべく、これまでも返礼品の仕入れ額が寄付額の30％以内、経費はトータルで50％以内に収めるといったルールを導入してきた経緯がある。

しかし、ポイント付与の禁止には仲介サイト最大手の楽天が強く反発。「民間原資のポイントまで規制するのはおかしい」と通達が出た直後から自社サイトで反対署名を募り、今年7月には東京地方裁判所に総務省の決定の無効を求める行政訴訟を起こしている。

利用者の寄付前倒し進む、8月は前年比3割超の増加に

通達の期限が迫り、その楽天も10月以降の寄付に対する楽天ポイントの付与終了を発表した。折しも楽天市場では9月11日1時59分まで最大47倍のポイントが獲得できるスーパーセールが開催中で、楽天経済圏の住民にとっては今がポイント大量獲得の最後のチャンスになるしれない。

他にも、ふるさとプレミアムが9月11日まで抽選も含めて最大300％分のAmazonギフトカードを、ふるなびが9月30日まで同じく最大100％のふるなびコインを付与するキャンペーンを実施するなど、ポイント高還元を売り物にしてきた仲介サイトがラストダンスを踊っている状態だ。

ふるさとプレミアムは抽選も含めて最大300％分のAmazonギフトカード還元をうたう（同社サイトより）

こうした“ポイントバーゲンセール”を受け、寄付者の中でも寄付を前倒しする動きが加速している。ふるさと納税の比較サイト、ふるさと納税ガイドの調査によると、25年8月の寄付は件数ベースで前年比135％、単価ベースで同137％に上り、同サイトのアンケートでは過半が9月末までにふるさと納税を終わらせると回答したという。

そうした中で、注目されている返礼品が「米」だ。令和の米騒動で人気が高まっていたが、とりわけ米不足が顕在化した昨年は、いきなり募集が中止されたり、返礼品分が確保できず寄付者に送れなかったりといったケースが続出した。

しかし、新米が出始めた今は年間を通して最も在庫が豊富な時期。実際、掲載自治体数が最も多いふるさとチョイスで米の返礼品を検索すると、9月7日時点で米、玄米、無洗米の合計が5万3000件を超えている。

あるヘビーユーザーは自宅で消費する米を全てふるさと納税で調達しており、「今ならあまり流通しない銘柄米も確保できる上に、自分の肌感覚だと値上がり率も市中より穏やか」だと指摘する。銘柄米2kgの必要な寄付額は24年の6000円が8000円（33％増）に、高いものだと同1万円が1万3000円（30％増）になっていたりするが、新米価格が昨年比で1.5〜2倍に吊り上がっているという報道を踏まえれば、確かに“穏やか”な上げ幅にみえる。

基礎控除、給与所得控除引き上げの影響は？

「実勢価格から見た還元率が高いもの、定期的に自宅に送付してもらえるもの、有機栽培を徹底したものなど、今ならニーズに合った米が選べる。銘柄米の多くは寄付の時点で発送月を指定できるので、月代わりで異なる味わいを楽しむことも可能です」

9月末までに25年分の寄付を済ませてしまうなら、寄付金控除が受けられる寄付の上限額を把握しておく必要がある。上限額は寄付者の年収や家族構成、控除の金額などにより変わり、上限額を超える寄付をすると“実質負担”は2000円を超える。

賃上げや副業、投資などによる増収は上限額のプラス要因だが、25年分の所得から住宅ローン控除（住宅取得等特別控除）や医療費控除を受ける場合はその分所得が減るため、上限額のマイナス要因となる。加えて、25年からは「年収の壁」問題で所得税の基礎控除や、会社員の給与所得控除が一部変更されており、その影響も気になるところだろう。

ポイント付与最終日の9月30日に集中する可能性も

結論から言うと、基礎控除や給与所得控除の改正の影響を受ける人はそれほど多くない。まず、給与所得控除が引き上げられるのは給与収入金額（給与所得の源泉徴収票の「支払金額」）が190万円以下の人に限られる。一方、基礎控除の引き上げは合計所得金額が2350万円以下の人が対象となっており、寄付者の大半が該当する。しかし、所得税の減少にはつながっても、ふるさと納税の上限額の計算のベースとなる住民税所得割額には影響しない。

ただし、制度上、累進課税の所得税率が変わる課税所得（195万円、330万円、695万円、900万円、1800万円、4000万円）周辺の人は、実際より控除額が低く算出され、上限額以内の寄付でも“実質負担”が2000円に収まらない可能性がある。

仲介業者のサイトでは各種控除も反映した精度の高い上限額のシミュレーションができるようになっており、寄付をする前に確認しておくといい。

なお、ポイント付与の最終日となる9月30日の夜には寄付が集中することが予想される。決済完了が日付を越えて10月1日にずれ込んだ場合はほとんどのサイトでポイントが付与されなくなるため、余裕を持って手続きを済ませたい。

筆者：森田 聡子