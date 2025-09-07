9月6日に放送された『有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii』（フジテレビ）。今年で13回目を迎える夏のフジテレビの定番だ。一昨年までは芸能活動休止中のフワちゃんが毎回のように出演していたが、昨年は芸人のやす子への暴言騒動直後だったため、全出演シーンがカットされて放送された。この騒動により、今回はメンバーの入れ替えがおこなわれた。

「新メンバーとして登場したのが、元AKB48、SDN48であり、現在は女優として大活躍している野呂佳代さんです。有吉さんとは同じ所属事務所の後輩でもあります。

野呂さんはバラエティ特化型のアイドルでもありました。テレビ東京の『ゴッドタン』などではコントを数多く経験。故・志村けんさんとも何度も共演していましたね。現在はネタで培った演技力を生かし、女優としても活躍しています。今回も《実は叔父がプロゴルファー》と意外な大ネタを用意してくるなど、トークで大活躍していました」（芸能記者）

しかし、Xでは《野呂ちゃん面白い》の声以上に、出演者陣による執拗な“体型いじり”に辟易した人が多かったようだ。

《野呂ちゃんの体型いじり、多すぎてこっちが辛い。体型いじりって本当におもんないし、体型で悩んでる一般人から見ても不快》

《野呂佳代とか磯山さやかとかいつも似たような体型イジリされてるよな まぁ本人も仕事だし割り切ってるとこあるんだろうけど…もういい加減それやめてあげたら?とは正直思うな》

《有吉の夏休み、野呂佳代ちゃんの体型いじりマジでしつこい。 うまくかわしてるから番組が成り立ってるだけで老害すぎるー。 録画削除》

ふくよかな体型の野呂は、いわゆる“プラスサイズモデル”としても活動している。

「オンワードの公式サイトで《ボディポジティブなLサイズトレンド》の着回し術モデルを務めるなど、自分の体型を活かして仕事につなげています。いじるのは芸人的には正解なんですが、あまりにも執拗に女性の体型をいじり続けるのは、令和の今では不快に思う視聴者も多いようですね。

逆に、野呂さんとYouTubeで共演した木村拓哉さんが評価されています。木村さんは野呂さんのために服を選ぶ際、『気を遣ってLサイズにしてくださっていると思うんですけど……たぶんXLです。すみません』と野呂さんから耳打ちされました。その時、スタッフの笑い声が動画内に入ったものの、木村さんは『ほかのアイテムも？』と聞いただけで、すぐにサイズを取り直し、何ごともなかったかのように撮影を続けたのです。この対応には絶賛の声が続出しました」（前出・記者）

番組を盛り上げるためとはいえ、体型いじりはもはやご法度。バラエティ出演者らの意識改革が必要だろう。