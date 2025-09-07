家庭用米と政府備蓄米に違いはある？ 精米日とおいしさの関係とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

備蓄米ってなに？米に消費期限はないの？

倉庫で眠る“いざというときの米”

「備蓄米」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。備蓄米とは、万が一のために国が保管している米のことです。災害時や価格の急変、急な需要増などに備えて、安定的に供給できるようにしておくのが目的です。

日本では、政府が「政府備蓄米」として毎年一定量の米を買い取り、専用の倉庫で保管しています。これはいわば「国家の非常食」のようなもので、食料安全保障の一環として行われています。備蓄量は約100万t 前後とされており、食べ物としての用途だけでなく、価格の調整弁として使われることもあるのです。

政府備蓄米は玄米のまま保存されており、保存期間は５年。５年を過ぎると飼料用などとして販売します。

一方、私たちが普段食べているのは、玄米を精米して表面を削った「白米」です。では、白米に消費期限はあるのでしょうか？ 実は、米は「生鮮食品」に分類されるため、消費期限や賞味期限は法律（食品表示法）による表示義務はありません。ただし、消費期限や賞味期限がなくても、時間が経つにつれて劣化していってしまいます。また、湿度や気温によってもおいしく食べられる期間は変化します。家庭用の米は、精米してから１～２カ月を目安に食べきることがおすすめです。

国の非常食！「政府備蓄米」のひみつ

政府が農家から米を買い取る

↓

政府の専用倉庫にて玄米の状態で保管（最大で５年間保存）

↓

一定期間ごとに米を入れ替える

飼料・加工用として活用（米菓・米粉・鶏のエサなど）



政府は「政府備蓄米」として毎年一定量の米を買い取り、専用の倉庫で保管。その備蓄量は約100万t 前後とされています。

米に賞味期限はあるの？

Q「米に賞味期限はあるの？」 A「法律では表示義務なし！表示されるのは「精米日」だけ！」

精米からの期間とおいしさの目安

精米から～1カ月

香りもよく、炊き上がり抜群。白ご飯が一番おいしい！

精米から1～2カ月

少しずつ風味が落ちはじめます。普段のご飯としては問題なし。

精米から3カ月以上

劣化が進み、炊き上がりも変化。チャーハンや炊き込みご飯にするのがおすすめ。

精米後の米は、時間が経つほど風味や品質が落ちていきます。精米してから1カ月～２カ月以内に食べきるのが理想とされています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著：トキオ・ナレッジ