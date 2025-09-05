会社帰りに六本木でラグジュアリーなバーベキューはいかが？ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGEでビアガーデン開催中！
9月に入り、暦の上ではそろそろ秋を迎える時期だが、まだまだ厳しい残暑が続く。「バーベキューを楽しみたいけど、日中の猛暑はこりごり…」と感じている人にぴったりなのが、夜のバーベキュー。仕事帰りにキンキンに冷えたビールを片手に、仲間と黒毛和牛を焼く…。そんな最高のシチュエーションを、六本木で体験できるビアガーデン「ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE(アークヒルズ サウス タワー ルーフトップ ラウンジ )〜六本木BBQ(バーベキュー)ビアガーデン〜」が、10月26日(日)までの期間限定で開催中だ。
【写真】アークヒルズの屋上にこんな庭園が広がっているなんて驚き！
都会のど真ん中で楽しむ夜のバーベキューとは一体どんなものなのか？その全貌を確かめるべく、ウォーカープラス編集部員がさっそく体験してきた！
■都会のオアシス！駅直結の開放的なルーフトップへ
東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」から直結の「アークヒルズ サウスタワー」の屋上のスカイパークに、期間限定でオープン中の「ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE」。東京メトロの改札を出て、オフィスビルの中を進んだ先にあるとは思えないほど、エレベーターを降りれば緑豊かで開放的な空間が広がっている。
会社帰りに気軽に立ち寄れる立地もまたその魅力のひとつ。東京の夜景を見下ろしながら、この屋上庭園でラグジュアリーなバーベキューを楽しめるビアガーデンだ。
■手ぶらでOK！厚切り和牛や魚介を味わう極上バーベキュー
「ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE」の最大の魅力は、なんといっても手ぶらで本格的なバーベキューが楽しめること。食材やグリルもそろっていて、火起こしや面倒な準備・片付けは一切不要だ。Weber社のグリラーは火加減の調整がダイヤル式なので、誰でも簡単にオーブンのようにおいしく焼き上げることができる。
プランは「スタンダードBBQプラン」、「TURF & SURF(ターフアンドサーフ) BBQプラン」の2種類。さらに、ウェブ予約限定で「プレミアムBBQプラン」と地下1階の店舗で購入した食材を持ち込める「ARK KITCHENでお肉を買ってBBQプラン」が用意されている。それぞれ、120分、または180分の飲み放題を付けることができる。
今回は「TURF & SURF BBQプラン」をチョイス。肉厚なペッパー・ビーフや熟成させた骨付き豚、ホタテの和風だし醤油、スイートコーンなどの食材に、クリスピーフライドポテトやカプレーゼといったサイドメニューなど、全部で13品のボリュームたっぷりなコースとなっている。
■GRILLS
ペッパー・ビーフ／レモンマリネポーク／ジャークチキンマリネ／骨付きソーセージ
■SEAFOODS
マグロのハーブマリネ／ホタテの和風だし醬油
■VEGETABLES
スイートコーン／グリーンアスパラ／丸ごと玉ねぎ
■SIDES
クリスピーフライドポテト／カプレーゼ／枝豆／スパイシーナチョス
さっそく、熱されたグリルに肉を乗せると、「ジューッ」という食欲をそそる音と香ばしい香りが立ち上る。食材ごとの焼き方ガイドもあるので、焼き加減も心配なし。
とにかく肉厚なペッパー・ビーフは、噛むほどに上質な脂の甘みと肉の旨味があふれ出す大満足の一品。レモンマリネポークはさわやかな酸味が豚の脂を一層まろやかに演出してくれる。ホタテはバター醤油で香ばしく、枝豆やスパイシーナチョスは肉を焼いている間のおつまみにちょうどいい。都会のど真ん中で、これほど本格的で贅沢なバーベキューが楽しめることに驚きを隠せない。
特に編集部員がおすすめしたいのは、マグロのハーブマリネ。まるでお肉のような食べ応えで、ヘルシーなうえに、お店オリジナルのBBQソースとチミュリソースにもぴったり。すっかりはまってしまった。ソースは使い切りで、残ったら持ち帰ることもできるので、ぜひどちらの味も試してみてほしい。
■コースはフリードリンク付き！120分、180分から選べて、メニューも大充実
まずはキンキンに冷えたビールで乾杯！仕事終わりの体に染み渡る、まさに至福の一杯だ。フリードリンクで選べるビールは6種類。なかでも、アサヒスーパードライは期間限定でキンキン冷感タンブラーで提供している。冷え冷えのタンブラーでの一杯をぜひ味わってほしい。
フリードリンクのメニューは生ビールのほかにも、ハイボールやレモンサワー、各種カクテルなど充実のラインナップ。特におすすめしたいのが、「ソムリエ厳選 ワインビュッフェ」だ。スパークリング、白、赤、ロゼ、ノンアルコールの全14種類から選べるのがうれしい。
日が沈み、あたりが夜の帳に包まれると、雰囲気はさらにロマンチックに。眼下に広がるオフィス街の夜景と、やさしく灯るテーブルランプの光が、落ち着いた大人の空間を演出する。仕事仲間との打ち上げはもちろん、大切な人とのデートや、友人との少し特別な女子会にもぴったり。都会の真ん中にもかかわらず、静かにゆったりと会話と食事を楽しめる屋上庭園という立地に大満足。
■秋の夜長も楽しめる！9月24日からは「秋の味覚コース」が新登場！
アクセス抜群のロケーションで、準備いらずの贅沢バーベキューと美しい夜景を一度に満喫できる「ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE」。9月24日(水)からは、秋刀魚とマッシュルームのアヒージョや、殻付きホタテの和風だし醤油、きのこをはじめとした焼き野菜など、秋の味覚を思いっきり楽しめるコースが新登場。夏の終わりを惜しむ人も、これから始まる秋の夜長を楽しみたい人も、ここでしか味わえない特別な時間を過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
