Dyson V8 Origin

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にダイソンのサイクロン式コードレス掃除機が追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。

今回のセールでは、「Dyson V8 Origin」、「Dyson Cyclone V10 Fluffy」、「Dyson V12 Detect Slim Fluffy」、「Dyson V12s Detect Slim Submarine（充電スタンド付き）」が対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】Dyson V8 Origin スティック ハンディクリーナー サイクロン (SV25 RD2 AM)

ダイソン デジタルモーター V8を搭載し、強力な吸引力と低い運転音を実現。最長40分の運転が可能で、モーター駆動のヘッドを使用しても約30分、強モードを使用しても約5分の連続使用ができる。

【Amazon.co.jp限定】Dyson Cyclone V10 Fluffy (SV12 FF LF AM)

14個のサイクロンが79,000Gの遠心力を生み出し、ゴミやホコリを空気から分離してクリアビンへ送り込むため、変わらないパワフルな吸引力が続く。充電式バッテリーは安定したパワー供給により、最長60分間の運転が可能だ。ツールを付け替えて、スティッククリーナー、布団クリーナー、車の中などの掃除に便利なハンディクリーナーとして使用できる。

【Amazon.co.jp限定】Dyson V12s Detect Slim Submarine 充電スタンド付き (SV46 SU AM)

1台で水拭きまでできるモデル。Fluffy Optic（フラフィオプティック）クリーナーヘッドが正確な角度のレーザーで床の表面のホコリを照らし取り逃しを防ぐ。パワフルで小型なデジタルモーターは毎分最大125,000回転。