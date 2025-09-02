トヨタが「“新”ヴォクシー」を発表！ 全長4.7mの“ちょうどいいサイズ”に「精悍2段ライト顔」採用！ 登場3年の「3列シートミニバンの“大定番”」が進化！ 一部改良モデル発売

新「ヴォクシー」登場！

トヨタは2025年9月2日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発表しました。

同日より販売を開始しています。

どのような点が変わったのでしょうか。

トヨタ「ヴォクシー」が一部改良

ヴォクシーは2001年11月に登場しました。兄弟車「ノア」とともに従来の「タウンエースノア」「ライトエースノア」の後継モデルとしてデビュー。

扱いやすくちょうどよいボディサイズに、便利な両側スライドドアと使い勝手のよい3列シートを備えたことに加え、従来の商用車ベースのFRプラットフォームを廃止。

新たにFFプラットフォームを採用したことで、低床化かつ居住空間の向上を図りました。

以後、ミニバンのなかでも最も売れ筋のミドルサイズにおいて、ノア／ヴォクシーともに非常に人気を獲得。新車販売台数でもトップクラスを堅持しています。

なおヴォクシーは親しみやすいデザインのノアに対し、2段分割のライトやクリアテールランプなど、精悍でスタイリッシュなデザインを採用しています。

現行モデルは2022年1月に発売された4代目で、「TNGA」プラットフォームの採用により、クルマとしての基本性能を大幅に向上。また、先進運転支援「トヨタセーフティセンス」も機能を熟成させ、安全性も高めています。

また、現行型では全幅が拡大。全てのモデルで3ナンバーサイズとなりました。ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895-1925mm、ホイールベースは2850mmです。

パワートレインは1.8リッターガソリンハイブリッドと2リッターガソリンエンジンで、いずれもCVTを組み合わせます。駆動方式はFFを基本に、ハイブリッドと2リッターガソリンどちらにも4WDを設定しています。

今回の一部改良では、装備の見直しやボディカラーの変更などが行われています。

装備では、ETC2.0ユニットやバックガイドモニターが標準装備化。上級モデルではディスプレイオーディオPlusも標準装備となり、装備の充実化を図りました。

また、デジタルインナーミラー、ブラインドスポットモニターを単独オプション化し、選択肢を拡大しています。

そのほか、車内のコンセントを車外で活用しやすくする給電アタッチメントを設定しています。

ボディカラーは4色のみで、「プラチナホワイトパールマイカ」「メタルストリームメタリック」「アティチュードブラックマイカ」「グリッターブラックガラスフレーク」を用意します。

ラインナップはベーシックな「S-G」、上級の「S-Z」の2モデル。乗車定員はS-Zが7人乗りのみで、S-Gは7人乗りと8人乗りを設定。

一部改良を行った新ヴォクシーの価格（消費税込）は381万5900円から421万9600円となっています。