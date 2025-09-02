気温の高い日が続いた今年の夏。毎日使い続けていた布団には、ダニやカビが繁殖している可能性も！ 今回は、布団やマットレスのダニとカビの対策について、寝具メーカー・西川株式会社のスリープマスター・森優奈さんに伺いました。

気温が高い時期にダニが繁殖しやすい理由

夏場はダニの繁殖条件がすべてそろいやすい時期です。

●ダニが繁殖する「3条件」

その条件とは以下3つ。

・温度

・湿気

・エサとなるチリ、ホコリ、カビ、皮脂、フケなど

ダニはある程度、温度と湿度が高い場所で繁殖しやすいといわれています。夏場は、室内の温度が上がりやすい上に、寝ている間に汗をかくため、湿気もこもりやすくなります。

さらに、チリやホコリ、カビ、皮脂などのエサが多ければ、それだけダニにとっては好条件となります。

「干し方」に要注意！布団とマットレスのダニ対策

布団とマットレスそれぞれのダニ対策を見ていきましょう。

●布団（かけ布団・敷き布団）のダニ対策

・天日干しをして、直射日光でしっかり乾燥させる。

・布団の両面を週1回程度、掃除機をかけてホコリやダニの死骸を除去する。

・布団乾燥機で乾燥させる。素材によって高温モードも使用可能。

・防ダニカバーを使用すれば、予防効果アップ。

●マットレスのダニ対策

・陰干しをして通気性をよくする。立てかけて底面の湿気を逃がす。

・表面全体を週1回程度、掃除機をかける。縫い目や端も重点的に。

・ベッドパッドや防ダニカバーを使用すれば予防効果アップ。

布団とマットレスのダニ対策の大きな違いは、天日干しができるかどうかです。

布団の素材が木綿やポリエステルの場合は、1週間に1回程度、羽毛布団は1か月に1回程度がオススメです。

マットレスは、直射日光に当てるとウレタンや接着剤が劣化したり、変形したりする恐れがあるのでNGです。陰干しが基本です。

また、布団もマットレスも共通して、シーツやカバー類は週1回程度の頻度で洗濯しましょう。

やってはいけないダニ対策【布団編】

ここからは、ダニ対策でやりがちな「間違い対策」について紹介します。まずは布団編から！

●NG対策1：湿った状態で収納する

布団が湿った状態だと、カビ・ダニの温床になります。干して乾燥してからしまいましょう。

●NG対策2：干す時間が短い

ダニ対策で布団を干す際、30分程度で終了するなどは避けましょう。最低でも2〜3時間以上、両面しっかり干して、乾燥させる必要があります。

●NG対策3：片面だけ干す

布団を干す際、片面だけ干すでは不十分。裏面に湿気とダニが残ってしまうので、必ず両面干しましょう。

やってはいけないダニ対策【マットレス編】

続いては、マットレスでやってはいけないダニ対策をチェック！

●NG対策1：丸洗いしてしまう

マットレスは丸洗いNGです。内部に水が残ってしまうため、乾燥不十分となり、カビや悪臭の原因になってしまいます。

●NG対策3：ベッドパッドやカバーを長期間洗わない

マットレスにつけたパッドやカバーは、なるべく頻繁に洗いましょう。表面の皮脂・フケが蓄積して、ダニのエサになってしまいます。

●NG対策4：敷きっぱなしにする

マットレスの敷きっぱなしもNG。底面に湿気がたまってしまい、それが放置されることで、床やすのことの接地面にカビが発生しやすくなります。

カビを予防する「寝具の取り扱いのコツ」3つ

毎年、梅雨明けから今の時期にかけては、カビの繁殖がピークを迎えます。カビを予防するために大切な3本柱は、「湿気をためない」「汚れをためない」「通気を確保する」です。

●コツ1：湿気をためない

起床後すぐにベッドメイクをせず、かけ寝具をめくり、30分から1時間ほど湿気を逃がしましょう。ダニ対策と同様、布団は天日干し、マットレスは立てかけて陰干しするのがオススメ。

また、除湿シートやすのこベッドを併用して、マットレスの底面の湿気をカットしましょう。エアコンの除湿運転や除湿機を積極的に活用することも効果的です。

●2：汚れをためない

汗・皮脂はカビの栄養源にもなります。シーツ・カバー類は週1回以上洗濯しましょう。枕カバーやベッドパッドも同じ頻度で洗うこと。

寝る前に汗を流してから就寝すると、より効果的です。

●3：通気性を確保する

マットレスや布団を床に直置きしないこと。やむを得ず直置きする場合は除湿シートやすのこマットを必ず使用しましょう。

部屋全体の換気をこまめに行うこと、扇風機やサーキュレーターで空気を循環させることも大切です。

また、洗濯物の室内干しをする際には、寝具近くを避けるようにしてください。とくに、台風や豪雨のあとは、念入りに乾燥・換気を行うことをおすすめします。

まだまだ暑い日が続きます。ダニやカビに油断せず、布団やマットレスのケアを念入りに行いましょう。