¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¾×·â¡×Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤¬À¤³¦£³°Ì¤ò°µÅÝ¡ª ¥È¥Ã¥×£±£°ÊÖ¤êºé¤¤â¡á¥á¥Ç¥£¥¢ÂçÊóÆ»
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×£±£°¤ËÊÖ¤êºé¤¤Ø¡½¡½¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Î£´ÂçÂç²ñ¡¢Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£´²óÀï¡Ê£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£²£´°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê£²£·¡Ë¤ÏÀ¤³¦£³°Ì¥³¥ê¡¦¥¬¥¦¥Õ¡Ê£²£±¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ò£¶¡½£³¡¢£¶¡½£²¤ÇÇË¤ê¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î£¸¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£Âçºä¤ÏÄ¹½÷¥·¥ã¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î½Ð»º¤«¤éÉüµ¢¸å¤Î£´ÂçÂç²ñ¤Ç½é¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡£½à·è¾¡¡Ê£²Æü¡áÆ±£³Æü¡Ë¤ÇÆ±£±£³°Ì¤Î¥«¥í¥ê¥Ê¡¦¥à¥Û¥Ð¡Ê£²£¸¡á¥Á¥§¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡À¤³¦£³°Ì¤òÁê¼ê¤Ë°µÅÝ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¡¢Àä¹¥Ä´¤ÎÂçºä¤Ï¤³¤ÎÆü¤â½øÈ×¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¡¢¼«¿È¤ÎÉð´ï¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂè£±¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¼è¡£Âè£²¥»¥Ã¥È¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¤ï¤º¤«£¶£´Ê¬¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï¡Ö¾¯¤·ÉÒ´¶¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æµã¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤³¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÉ¬»à¤ÇÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤ë¤È¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ï¡£¤½¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£Â¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²£°£²£±Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¥Ù¥¹¥È£¸¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢£´ÂçÂç²ñÄÌ»»£µ¾¡ÌÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ô£å£î£î£é£ó£è£å£á£ä¡×¤Ï¡ÖÂçºä¤Î¾¡Íø¤Ï¥Ä¥¢¡¼Á´ÂÎ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂçºä¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤È¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£ô£å£î£î£é£ó£³£¶£µ¡×¤Ï¡Ö½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×£²£°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×£±£°¤ËÊÖ¤êºé¤¯²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤¬¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢´°Á´Éü³è¤¹¤ë»þ¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£