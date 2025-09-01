ヘンリー王子（40）が、およそ2年ぶりに父であるチャールズ国王（76）と面会するようだ。イギリス王室離脱後、暴露インタビューなどが理由で家族と疎遠になっている王子は、9月8日のエリザベス女王の3度目の命日に合わせて帰国する予定となっており、その機会に国王と和解しようとしていると報じられている。



【写真】ヘンリー王子とチャールズ国王の２ショットが見られるかも

今回の帰国期間中、長年支援しているチャリティイベント、ウェルチャイルド・アワードの式典にも出席予定のヘンリー王子、王室側と王子の側近たちは、父子のプライベートな面会によって、和解に向けて前進することを望んでいるとデイリー・ミラー紙は報じている。



王子が現在暮らしているアメリカでの関係者は同紙に「家族間の全体的な問題が解決したとは誰も思っていませんが。チャールズ国王とヘンリー王子にとっての第1歩なのです。本当に久しぶりに、和解の可能性が見えてきたように感じられるのです」と話す。



そして、今回の面会が形式的な会談ではなく、「父子の飾らない対話の場」になると続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）