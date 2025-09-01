俳優の織田裕二が３１日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）でインタビュー企画に出演。「主役しかやらない」と心に決めたきっかけを明かした。

１９８７年に俳優デビューした織田がブレイクしたのがフジテレビ系ドラマ「東京ラブストーリー」。大ヒットする中、撮影時は「途中から地獄」だったという。台本が１、２話分ずつしかもらえず、物語が佳境を迎えた中盤過ぎ、台本が届いたのは撮影前日の夜中２、３時だった。「今思うとわざと渡さなかったと思う」というほど予想外の展開で、原作は読んでいたが理解がおいつかず読んだ瞬間に「固まってフリーズ」してしまった。現場に行っても「たった１行のセリフが言えない」状態に陥った。

「できなかった。やらないじゃなくて。俺みたいなタイプは引き出しがない。普通の生活してきて大学生になって、この世界に飛び込んでから一度も（演技を）習ってない」と弱みを痛感。苦い経験から「二度とこんな思いは嫌だ。もうドラマの２番手をやりたくない。主役はこういうことが起きないだろう。だから、ここから先、主役しかやらない。というか、できない。迷惑をかけるから」と決めたと語った。