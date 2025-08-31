港区で開かれる“ギャラ飲み”はどのようにして始まったのか？ 女性芸人の潜入取材で、驚くべき実態が明らかになった。

【映像】「顔出していいの!?」港区ギャラ飲みのボス・みよひさん

芸人が己の話術で、衝撃的な体験をエピソードトークに昇華する番組『ドーピングトーキング #1』が8月30日に放送。お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、港区のギャラ飲みを仕切る“ボス”の元へ向かった。

そこにいたのは、みよひさんという女性。六本木でバーも経営しており、彼女が9年ほど前に10人ほどのグループで始めた「お車代」をもらっていた飲み会が、名前を変えて今の“ギャラ飲み”になっているのだという。

スタジオでみよひさんのエピソードを語るにあたり、稲田が「この方です」とスマホであっけらかんと写真を見せたため、共演芸人からは「（顔）出していいの!?」「いいんですか？」と驚きの声が漏れる。

また、ギャラ飲みにおけるやり取りの方法も説明。「LINEでは『ギャラ飲み』というワードがダメ。ママのアカウントが1回凍結して、今は『Signal』っていうアプリがある」と、秘匿性の高いメッセージアプリが使われているという。そこで『六本木1h1（1時間1万円） 1名 写真と共にエントリーお願いします』『今から西麻布1H1 写真付きでお願い致します』などと呼びかけると、数秒で何人もの女性からエントリーが届くそうだ。

みよひさんは仲介料や紹介料を一切受け取らず、「感謝されることだけが生きがい」「全然クリーン」な人物だというが、クリーンではない存在もいるのか？ 稲田の回答は「ライバルも若干います。違う媒体もあって、その元締めはちょっと黒いかもよ、とか。でも、どこまでやってるかは全然知らない」というものにとどまったが、MCの霜降り明星・粗品は「めっちゃおもろいやん。よう行ってくれた」と、エピソードを絶賛していた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）