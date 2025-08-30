カー用品ブランド「MAXWIN」を展開する昌騰有限会社は、AIによる故障診断機能を備えたOBD2対応車載診断機『OBD2-EDI01』を発売した。

同製品は、スマートフォンとBluetooth接続することで、速度やエンジン回転数、クーラント液温度、電圧などをリアルタイムに表示できるほか、3万件以上の故障コードデータを内蔵し、AIによる検索・分析や故障コードの消去にも対応する。専用アプリ「OBDII AI」を利用することで、日本語環境でも直感的な操作が可能となり、一般ユーザーでも車両コンディションの把握やトラブル対応を容易に行えることが特徴である。

MAXWINから車のコンディションをスマートフォンで簡単に確認ができるOBD2診断機『OBD2-EDI01』が登場！

30000件以上の故障コードのデータを搭載しAIで検出、故障コードを消去することも可能！

カー用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、30000件以上の故障コードのデータを搭載しAIで車のコンディションをスマートフォンで簡単に確認ができるiPhone/Android両対応OBD2診断機『OBD2-EDI01』の発売開始をお知らせします。

MAXWIN OBD2-EDI01 AI×OBDIIで、車のコンディションをスマホでかんたんにチェック

本機を設置し、アプリをダウンロードするだけでお車の様々な情報をスマートフォンに表示させることができます。速度やエンジン回転数、クーラント液温度、電圧などのチェックはもとより、検出された故障コードをAI診断機能で検索・分析が可能です。

商品スペック

操作はスマートフォンで簡単

本機をOBDIIポートに挿すだけで設置完了。Bluetoothでスマートフォンと接続し、専用アプリからお車の情報を簡単に読み取ることができます。専用アプリ「OBDII AI」は、Android / iPhone（iOS）両方に対応しており、日本語にも対応しています。

AI検索機能

検出されたキーワード、故障コードを入力することによって、要因分析やよくある症状、点検手順など、トラブル解決をアドバイスしてくれます。

OBDII診断機能

OBD2規格に基づいてお車をコンディションをチェック。故障コードを検出し、MIL警告灯状態チェックや故障コードの消去などが可能です。

クイックスキャン機能

OBD2規格に基づいたトラブル診断ができます。MIL点灯からの時間表示や走行距離表示、MIL消灯、故障コード消去などが可能です。

【主な項目】トラブルコード、MIL状態、フリーズフレーム、監視されたテスト、酸素センサー、モード06など

データストリーム機能

リアルタイムにエンジンの状態や走行の生データを見ることができる機能です。

【主な項目】速度、エンジン回転数、クーラント液温度、空気流量、電圧、 エンジン負荷率、スロットルポジション、酸素センサー

ルート分析

お車の走行状況をデータ化して確認できます。

【主な項目】航続距離、瞬間燃費、平均燃費、平均速度

30000件以上の故障コードのデータベース搭載

35901件の故障コード情報が内蔵され、検索と分析することができます。

収録故障コードP、B、C、U

メータパネル表示機能

スマートフォンや端末などで、「速度（km/h）」「回転数（RPM）」「空気流量（g/sec）」「電圧（V）」「クーラント液温度（℃）」などの車両情報をメーターパネルのように表示でき、UHDヘッドアップディスプレイとしても使用可能です。

使用しない時は電源OFFに出来るスイッチつき

本機は電源OFFができるので、消費電力を抑えバッテリー上がり対策にもなります。

製品仕様

接続方法：Bluetooth 4.0/5.4/BLE

材質：ABS

入力電圧：DC 9-16V

定格電流：20mA-30mA

動作温度範囲：-20℃～60℃

保存温度範囲：-20℃～60℃

対応OS：Android4.3～/iPhone iOS12.0～

対応車種：OBD2機能搭載車に対応

（日本車：2005年～、アメリカ車：1998年～、ヨーロッパ車：2002年～）

リリース提供元：昌騰有限会社