コレ絶対食べてほしい…！まさかの〈もっちり〉食感の『濃厚杏仁豆腐』レシピ公開

中華料理の最後に出てくると、いつだってちょっとうれしくなるのが杏仁豆腐。そんなデザートを、おうちで手作りしませんか？ せっかく作るなら、食感にひと工夫を。つるんでも、とろ〜りでもなく、、、もっちりと！ その秘密は、杏仁霜（きょうにんそう）といっしょに加えた片栗粉に。 食べたら驚くこと間違いなしの新食感〈もっちり杏仁豆腐〉をお届けします♪

『もっちり杏仁豆腐』のレシピ

材料（2人分）

杏仁霜……大さじ1

片栗粉…… 大さじ3

砂糖……大さじ3

牛乳……1カップ

生クリーム（乳脂肪分35％のもの）※…… 1/2カップ

粉ゼラチン …… 5g

レモン（国産）の薄い輪切り …… 1枚

あればくこの実 …… 4粒



砂糖……大さじ2

水…… 1/4カップ



※なければ同量の牛乳でOK。



作り方

（1）

小さめのボールに水大さじ2を入れ、粉ゼラチンをふり入れてさっと混ぜ、ふやかす。口径約20cmの鍋に杏仁霜、片栗粉、砂糖を入れる。水1/2カップを用意して鍋に少し加え、ゴムべらで混ぜて杏仁霜を溶かす。残りの水も加えて混ぜ、全体が溶けたら牛乳、生クリームを加えてよく混ぜる。

（2）

（1）の鍋を中火にかけ、耐熱のゴムべらで絶えず混ぜる。3分ほど混ぜて全体にとろみがついたら、弱火にしてさらに4〜5分練り混ぜる。しっかり粘りが出たら、火からおろして5分ほどおき、少しさます。

（3）

（2）の鍋に1のゼラチンを加えてゴムべらでよく混ぜる。ゼラチンが溶けたら、さらに1分ほど混ぜて完全に溶かす。レードルなどですくって容器に等分に入れ、粗熱が取れたらラップをかけて冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。

（4）

あればくこの実は湯にさっとくぐらせて柔らかくし、水けをきる。口径約10cmの耐熱のボールにAを入れて混ぜ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で1分ほど加熱する。さっと混ぜて砂糖を溶かし、粗熱が取れたらレモンを加えて香りをうつす。（3）に等分に注ぎ、くこの実をのせる。

レモンの香りがふわりと潜んだシロップが、この濃厚でこっくりとしたもっちり杏仁豆腐とよく合います。お餅のようにびよーんとのびたりと作る工程も楽しいので、お子さんとのおやつ作りにもおすすめですよ♪

（『オレンジページ 2025年 8/17号』より）

