¡¡8·î28ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î¾¯½÷¡¦ÃæÎ¤²ÂÊÝ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÆÇÀå¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¡È¼ÂºÝ¤Ë¡É½ñ¤¤¤¿µÓËÜ¡¦Ãæ±à¥ß¥Û»á¤Î»÷´é³¨
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤òÁ÷¤ê¡¢Ê¸ÄÌ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿²ÂÊÝ¡Ê±ÊÀ¥¤æ¤º¤Ê¡Ë¤¬¡¢ÁÄÉã¤ÎÃæÎ¤º½ÃË¡ÊÀõÌîÏÂÇ·¡Ë¤È¤È¤â¤ËÌø°æ²È¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¾®³Ø4Ç¯¤ÎÆÇÀå¤Ö¤ê¤¬¡ÈÉÔ²÷¡É
¡Ö¤³¤Î²ÂÊÝ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤ÎÃæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¼«¿È¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï10ºÐ¤Î¤È¤¤ËºÇ°¦¤ÎÉã¤òË´¤¯¤·¡¢Èá¤·¤ß¤Î¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿ºÝ¡¢Êì¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤Ëµß¤ï¤ì¡¢¤ä¤Ê¤»»á¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÊ¸ÄÌ¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Ãæ±à¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢·àÃæ¤Î²ÂÊÝ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¿É¤é¤Ä¤½¤Î¤â¤Î¡£ÅþÃåÁá¡¹¤«¤é¡È²È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ü¥í¤À¤«¤é¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¡É¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤âÆÇÀå¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥É¥é¥Þ»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡²ÂÊÝ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥À¡¼¡¢¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤Î¤Ë¡¢¥±¡¼¥¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó½Ð¤¹¤ó¤À¤è¡£¤ª¶â¤Ê¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤¤Ã¤È¡×¤È¡¢±óÎ¸¤Î¤Ê¤¤È¯¸À¤òÏ¢È¯¡£¤µ¤é¤Ë¿ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÌ¡²è¤âÉÁ¤¤¤Æ¡£ÂåÉ½ºî¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¡£¤½¤Ã¤«¡¢¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¾ìÌÌ¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ó¤¬²ÂÊÝ¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¡¢¡È¤³¤ì¡¢»ä¡©»÷¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¼¡É¡¢¡È¤ä¤Ê¤¤ÀèÀ¸¤Ã¤Æ¡¢³¨¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤è¡É¤È¼ê¸·¤·¤¤É¾²Á¡£ºÇ¸å¤Ï¡È¤ä¤Ê¤¤¤¿¤«¤·ÀèÀ¸¡¢¤á¤²¤º¤ËÉÁ¤¤Ê¤è¡É¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÂÊÝ¤Î¡È¾®À¸°Õµ¤¡É¤ÊÀ³Ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡ÔÉÔÌû²÷¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¡Õ
¡Ô¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¢¤¬Î©¤Ä¡£¤³¤ó¤ÊÀ¸°Õµ¤¤Ê¤³¤È¸À¤¦»Ò¶¡¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Õ
¡ÔÂ¾¿Í¤Î²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¼ºÎé¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÃæ±à¤µ¤ó¼«¿È¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê½ñ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤´ËÜ¿Í¤â¡ÈÀí¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÀ¸°Õµ¤¤Ê¥¯¥½¥¬¥¤ò°ìÅÙ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¡¢¡È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Âç¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¼ºÎé¤ÊÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡£Éã¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Àè¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¤âÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎµÓ¿§¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌÌäÂê¡£ºî¤ê¼ê¤Î»×¤¤½Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î´¶¾ð¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¡¢¼¨º¶¤ËÉÙ¤ó¤À²ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ä«¥É¥é¤ÎµÓËÜ²È¤¬¼«¿È¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»î¤ß¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î»¿ÈÝ¤òÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£