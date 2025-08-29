トヨタ「クラウンエステート」ってどんなクルマ!? 「ワゴン×SUV」でシリーズ最高のユーティを実現！ 車中泊もできちゃうクラウンの魅力とは

シリーズ最大のラゲッジ容量！

2025年3月、トヨタは現行型クラウン第4のモデル「クラウンエステート」（以下エステート）を発売しました。

クラウンシリーズの最後を飾るエステートはどのような特徴があるのでしょうか。

魅力を詳しく解説します。

トヨタ新型「クラウンエステート」（HEVモデル）

エステートは、セダン、クロスオーバー、スポーツといったクラウンの他のラインナップとは異なる、ワゴンのテイストを取り込んだ、いわば“ステーションワゴンとSUV”のハイブリッド的存在です。

ボディサイズは全長4930mm×全幅1880mm×全高1620mm、ホイールベース2850mmです。

特に優れているのラゲッジスペースのユーティリティで、容量は通常時570L、後席格納で1470Lというシリーズ最大の数値を確保しています。

後席を倒せばリア座席の背面に、ラゲッジを延長できるデッキボードを格納。これを使えば最長2mのフルフラットスペースが現れ、クラウンシリーズ随一の積載力を誇ります。

車中泊も快適にこなせる奥行きを確保。オプション品には車中泊やアウトドアがさらに楽しめような、「デッキチェア」や「デッキテーブル」、ソフトパットな質感の「フルフラットラゲージマット」を用意。他シリーズにはないアウトドアに特化した魅力を持ち合わせています。

全高は1620mm確保し、「クラウンスポーツ」（1565mm-1570mm）よりも高く、SUV的な見晴らしの良さを持ちながら、ワゴンならではの積載性も引き出しているのが特徴です。

エクステリアは伸びやかなキャビンに、力強いショルダー＆キャラクターラインを重ねSUVらしい力強さを感じさせられるデザインです。

バンパーと一体型になったグリルと“ハンマーヘッドフェイス”で精悍な印象を与え、左右に伸びるLEDデイライトがより先進的な見た目を醸し出しています。

インテリアはクラウン共通の「アイランドアーキテクチャー」を採用し、ディスプレイや操作スイッチなどの機能を「島（アイランド）」のようにまとめることで、視線移動を機能別に整理しています。

前席にはシートヒーターやシートベンチレーションが備えられている他、ステアリングヒーターも標準装備されているため、夏の暑い日や冬の寒い日でも快適にドライブを楽しめます。

グレードはハイブリッドの「Z」と、プラグインハイブリッド（PHEV）の「RS」の2つが用意され、車両本体価格（消費税込）はZが635万円、RSが810万円です。

パワートレインは2.5リッター直列4気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドシステムになっており、最大出力はZが243ps、RSが306psを記録。

燃費はWLTCモードでZが20.3km／L、RSが20.0km／Lを記録します。

予防安全機能は、トヨタ最新の「Toyota Safety Sense」を全車標準装備。ボタンを押すだけで駐車操作を自動で行ってくれる「アドバンストパーク」や、高速道路などで渋滞時（40km／h以下）に一定の条件を満たすと、ハンドル操作、加減速、停止を自動で行う「アドバンストドライブ」が搭載されています。

エステートはシリーズ最大の積載力と上質な乗り味で、“日常も遊びも一台で”を高次元に実現しています。

他シリーズにはない魅力を備えたエステートは、今後のクラウンの歴史に色濃く残る存在になるでしょう。