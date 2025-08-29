《ハワイで結婚式をしてきました 最高にかわうぃー花嫁と娘でした》

26日、自身のインスタグラムになんともお気楽な投稿をしたのは、オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）。それもそのはず、彼は今、幸せの絶頂にいるのだ。

藤森は、’24年5月にTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』に出演した際に結婚を発表。お相手は“一般女性”で、これまで顔出しは一切していなかったのだが、

「今回の投稿で複数のウェディングフォトをアップしており、奥さまの顔は“モロ出し”でしたね。ファンの間ではすでに特定されていたのですが、藤森さんの妻となった“一般人女性”はAmazon Prime Videoで配信された恋愛リアリティー番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであることが確定しました」（スポーツ紙記者）

“ママタレ枠でのテレビ出演も狙っているのでは？”と囁かれるほど、注目を集めている藤森の妻・ミヅキさん。幸せオーラ全開といった様子だが、藤森の“元カノ”にもおめでたいニュースがあったような……。元カノとは2015年10月ごろ、藤森と破局したとされる元TBSでフリーアナ、女優の田中みな実（38）のことだ。

「田中さんは2024年の元旦に各スポーツ紙によってKAT-TUNの亀梨和也さん（39）との熱愛が報じられました。二人の年齢を考えると、“ゴールインは間近では？”とも囁かれ、大きな話題となりましたね」（芸能記者）

世紀のビッグカップルと世間を賑わせてから約1年と9カ月、ご存じの通り、その後の進展はまるでない。

「昨年でいえば、4月放送の亀梨さんと田中さんが共演する石原さとみさん主演のドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）で再び注目が集まりました。いくつかの週刊誌が彼らを追っていたのですが、交際の気配すらもキャッチできなかったんです。6月にしびれを切らしたFRIDAYが田中さんに亀梨さんとの交際について直撃するも無言……。あまりにも手ごたえがなかったので、週刊誌も徐々に手を引いた印象です」（前出・芸能記者、以下同）

2025年の元旦。俳優の溝端淳平（36）、女優の逢沢りな（34）、平成ノブシコブシの吉村崇（45）らが結婚を発表する中、田中・亀梨の動向に注目が集まるも、動きはなかった。

その後、3月1日、田中が自身のラジオ番組で恋愛観の変化について話した内容がファンをザワつかせた。リスナーからの“最近の恋愛観”にまつわる質問に、田中は、

「（20代はグイグイいってたけど）今は恥ずかしくなるの。自分のことを、恋愛対象に当たり前にしてるよねって気持ちでしゃべっちゃっていると、意外と向こうが全然あなたは恋愛対象じゃないですよーって思っている場合があるということが、今の私」

と回答したのだ。

「この発言に対して、ネット上にはさまざまな声が上がりました。“亀梨さんとそもそも交際していないのでは？”とか“破局匂わせ”だとか……。一方で、この頃二人の交際を裏付けるよう話も出てきました。亀梨さんが2月23日の誕生日にインスタライブをしたのですが、そのときに『星のカービィ』のぬいぐるみが映り込んだんです。そのぬいぐるみが田中さんが、雑誌の企画のなかでゲームセンターで取ったモノと一致しているとネットの一部から指摘されました」（前出・スポーツ紙記者）

とはいえ、ネットの指摘は単なる偶然の可能性も高く……。

「結局はこのぬいぐるみ騒動で週刊誌が動くこともなかったですね。正直、破局しているのか、交際は順調なのか……。その情報は週刊誌界隈には入ってきていません。というか、その情報を“掴みにいっていない”が正しい表現かもしれませんね」（前出・芸能記者、以下同）

そんななか、27日、波留と川栄李奈がW主演を務める10月期のドラマ『フェイクマミー』（TBS系）に出演することが発表された田中。役柄は波留の“ママ友”で専業主婦の役だというが、

「このドラマが大ヒットして、田中さんの女優としての実力も認められるような作品になれば、再び週刊誌は田中さんを追いかけるようになるかと」

田中の熱愛発覚も、ドラマの出来次第？