天才現る！子どもの靴収納【ダイソー】まさかの使い方に1.1万いいね「参考にします」【ママリ】

収納を有効に使いたいのに、うまくいかない！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、Aya ☺︎2y🚓＋4m🦁(@yykksstarejda)さんが投稿していた、子どもの靴収納に便利なグッズについて。子どもが1人増えただけで靴が一気に増えますよね。限られた収納を有効に使える便利なグッズがダイソーで買えるそう。そのアイデアに思わず「天才！」と言いたくなるような、画期的な収納方法はすぐにでも真似したくなるはず。

子どもがいると物が増え、収納をどう活用しようか頭を悩ませますよね。特に靴は1人につき何足も持っていますし、子どもの靴は小さいためその収納方法に悩むものではないでしょうか。





Aya ☺︎2y🚓＋4m🦁(@yykksstarejda)さんが投稿していたのは、子ども靴の画期的な収納方法。ダイソーで買えるあるものを使えば簡単にできてしまうその方法とは？

©︎yykksstarejda

©︎yykksstarejda

©︎yykksstarejda

天才かもしんないな？？

ダイソーで販売されている300円のブックエンドが子どもの小さな靴収納にぴったりというのは目から鱗ですよね。初めから仕切りがついているのもうれしいポイントです。写真の靴は13.5~14cmの靴だそうなので、もう少し大きいサイズでもいけそうですよね。限られたスペースでよりたくさんの靴を収納するためにブックエンドはちょうど良さそう。子どもの足はどんどん大きくなってしまいますから、収納用品に高いお金を払うのは気が進まないものですがこれなら迷うことなく買えますよね。



この投稿に「天才すぎるー！サイズアウトした靴たちの行き場困ってたんよ💦早速参考にさせてもらいます🙇」というコメントがついていました。小さな靴とはいえ何足もあればスペースを取るもの。しかし、立てて収納できれば省スペースで済みますからありがたいですよね。出番の少ない靴やシーズンオフの靴の収納にも良さそうです。すぐにでも真似したくなるような、画期的なアイデアですね。

