せっかく朝にセットした髪型が、外出先で崩れてしまってガッカリ。出先で前髪や後れ毛が気になった時、サッと手直しできたら――。エディオンがニトリと共同開発して8月29日から販売を開始するUSB給電式「モバイルヘアアイロン NY9741WH／DGY」は、外出先でも手軽にヘアスタイルを整えられる。重さは約55g。価格は1990円。



●コンパクトで持ち運びに便利



サイズは幅18×奥行25×高さ160mmとコンパクトで開閉ロック付きなので、化粧ポーチなどに入れて持ち運びやすい。



また、モバイルバッテリーやUSB（Type-C）電源アダプターから給電すれば、外出先や旅行先でも気軽に使える。ただし、充電式ではない。



電源を入れてから約75秒で140℃に到達し、その後200℃まで温度が上昇。忙しい朝や外出先でもスピーディーに前髪の手直しや、目にかからないようにワンカールしたり、おくれ毛もワンカールしたりできる。