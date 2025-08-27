アイドルグループ「iLiFE!（アイライフ）」が2025年8月26日、メンバーの心花りりさんに関する声明を発表した。

「本人は自覚に欠ける行動をしたことを深く反省」

グループ公式は26日、【心花りりに関するお知らせ】を公開した。

声明では「この度は心花りりの事務所規定に抵触する不適切な行動により、皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」とした上で、今後の対応を発表した。

「今後につきましてはiLiFE!のリーダーから降格処分とすると共に、弊社規定に沿った一定期間のペナルティを科す決定を致しましたことをご報告させていただきます」

「本人は自覚に欠ける行動をしたことを深く反省しており、今後は規定を遵守し、活動を継続して参ります」

心花さんをめぐっては、暴露系SNSアカウントが25日に、心花さんとみられる女性と男性との画像や動画を公開。真偽は定かではなかったが、波紋を広げていた。

「流出したものについて、2023年の夏なのは事実」

心花さんは自身のアカウントを通じ、「流出したものについて、2023年の夏なのは事実です」と認めた上で、反省をつづった。心花さんは21年2月にグループに加入し、3代目リーダーとして活動していた。

「リーダーという責任のある大事な立場である自分がこのようなことをしてしまい深く反省しています。そしてリーダーを降格することになりました。これからは陰ながら役に立てるように最善を尽くします」

騒動を受け「もちろんこれで離れてしまう方やもう信じれない方もいて当然だと思っています」としつつ、「ただ今の私にできることはこれからもひたすら真摯にグループに向き合い活動していく事だと思っているので、見守って頂けたら有難いです」と呼びかけた。

同グループをめぐっては25日、メンバーの那蘭のどかさんに「重大な規約違反が判明」。27日の日本武道館公演の出演を以て、グループを脱退すると発表していた。

心花さんは同日のX投稿で、「メンバーとも運営さんともたくさん話した結果、9人で立つことになりました。自分達の気持ちは殺してでも、まずは武道館を成功させるための道を選択させて頂きました」とのコメントを明かしていた。

こうした背景から、SNSでは「脱退じゃなくてすごい嬉しいんだけど、のどかと似たようなことしてのどかだけ脱退っていうのはどうなの...」「なんでのどかはダメでりりはいいの？意味わかんないどうなってんの」など困惑の声もあがっている。