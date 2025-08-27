大宮WOMENの田中聖愛が初ゴール、父は元日本代表ワンダーボーイ田中達也氏

RB大宮アルディージャWOMENは8月24日にAC長野パルセイロレディースと対戦。

2-3で敗れる結果となったが、元日本代表FW田中達也氏を父に持つ“ワンダーガール”FW田中聖愛が初ゴールを記録した。

ホームに長野を迎えた大宮は前半16分、17分に連続失点。1点を返して後半を迎えたが、MF菊池まりあに決められ、再び2点のビハインドを背負った。

そうしたなかで迎えた後半23分、大宮はコーナーキックのチャンスを得ると、右からのクロスをゴール前で味方が流し、ファーサイドで待っていた途中出場の田中がフリーで押し込んだ。試合には惜しくも敗れたが、田中はこれがWEリーグでの初ゴールとなった。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xは「ワンダーガールが初ゴール」とかつて“ワンダーボーイ”として親しまれた父・達也氏になぞらえて田中のゴールハイライトを公開。往年のサッカーファンから「泣けてくる嬉しさ」「鳥肌」「夢がありすぎる」といったコメントが寄せられた。

偉大な父を持つ19歳は今季アルビレックス新潟レディースから大宮に期限付き移籍で加入。チャンスを求めてやってきた新天地で大きな一歩を踏み出した。（FOOTBALL ZONE編集部）