°Ë½¸±¡¸÷¡¢·ã¿ÉÎÁÍý¤Î¿©»ö¸å¤Ë¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¡©¡×¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤ÞÂçÇú¾Ð¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤¬£²£¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ã¿ÉÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤ÎÂÎ¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤¬¹¥¤¤Ê¤¢¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¿ÉÎÁ¥½¥à¥ê¥¨¡×¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¤¬¡¢·ã¿ÉÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏÀâ¡£»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬·ã¿ÉÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ë½¸±¡¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Ï¡¢´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÓ¤ËÍî¤Á¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÁ´¿È¤¬´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö³°¡Ê°û¿©Å¹¡Ë¤Ç¿É¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ó¥Ã¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£ÅÓÃæ¤ÇÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¿Í¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ì¡©¥²¥ê¥é¹ë±«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£