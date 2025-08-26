¡Ö³ØÎòº¾¾Î¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶â¤Ë±ø¤¤À¯¼£²È¤è¤ê¥Þ¥·¡×Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ÔÀ¯¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÈÅÄµ×ÊÝÇÉ¤Î»ÔÌ±¡É¤¬»ÔÄ¹¤ò±þ±ç¤¹¤ëÍýÍ³
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë»ÔÀ¯ÄäÂÚ¤Î±Æ¶Á¤¬¸²ºß²½¤·¡¢9·î¤Î»ÔµÄ²ñ¤Ç»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄºÎÂò¤È¡¢¤³¤ì¤ËÄñ¹³¤¹¤ëÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë»ÔµÄ²ñ²ò»¶¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£»ÔÄ¹¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ë¤¬¡¢º£¤âÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤âÃÏ¸µ¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¡£°ËÅì»Ô¤ÎÀ¯¼£ÃÏ¿Þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥á¥¬¥½ー¥éー´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡×ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ËÜ¿Í¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿LINE
¡Ö¤·¤ï´ó¤»¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âµÚ¤Ó¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤È¸À¤¨¤ÐÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡£Áá¤¯¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
9·î1Æü¤Î»ÔµÄ²ñ³«²ñ¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿8·î25Æü¡¢µÄ°Æ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÀâÌÀ¤·¤¿°ËÅì»Ô¤ÎÌÚÂ¼¸÷ÃËÁíÌ³ÉôÄ¹¤Ï¡¢»ÔÀ¯¤¬¡Öº®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡Ö»ÔÅö¶É¤Ïº£²óÊäÀµÍ½»»¤ò¾åÄø¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Äê³Û¸ºÀÇ¤ÎÊäÂµëÉÕ¶â3000Ëü±ß¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢12·îµÄ²ñ¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤ÈÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò²Ä·è¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¸µ»æµ¼Ô¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹°Û¾ï»öÂÖ¤Î¸¶°ø¤ÏÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Îµî½¢¤ò½ä¤ëº®Íð¤À¡£
»ÔÄ¹¤Ï7·î7Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î½ÅÍ×¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤òÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢»ÔÄ¹¤ò¼¿¦¤·¤Æ½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤ËºÆ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤á»ÔÅö¶É¤Ï¼¡¤Î»ÔÄ¹¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤¿¤áÊäÀµÍ½»»¤ÎÊÔÀ®¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤òÃÏ¸¡¤ËÄó½Ð¤ò¤»¤º¡¢·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¼¿¦¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢7·î31Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¼¤á¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡É¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ»æµ¼Ô¡Ë
¤³¤ì¤ËÈ¿È¯¤·¤¿»Ô¿¦°÷Â¦¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉôÄ¹¤¬ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¼¿¦¤òÍ×µá¡£»ÔµÄ²ñ¤ÎÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ¡Ë¤ÈÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂ´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÄó½Ð¤ò½ä¤ë¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢°ËÅì»Ô¤Ç¤Ï8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÍ½»»ÊÔÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°»ÔÄ¹¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿Éû»ÔÄ¹¤È¶µ°éÄ¹¤Ï»ÔÄ¹ÁªÄ¾¸å¤Ë¼¿¦¤·¡¢9·îµÄ²ñ¤Ç¤â¸åÇ¤¼Ô¤¬·è¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°éÄ¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¶µ²Ê½ñÁªÄê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤·¤ï´ó¤»¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âµÚ¤Ó¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ÔÌ±¤ÎÃËÀ¤ÏÍ«Î¸¤¹¤ë¡£
¼¿¦Å±²ó¤ÎÍýÍ³¤ËÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¥á¥¬¥½ー¥éー·úÀß·×²è¤ÎÁË»ß¤È¡¢Á°»ÔÄ¹¤¬¿Ê¤á¤¿¿·¿Þ½ñ´Û·úÀß·×²èÅ±²ó¤È¤¤¤¦Áªµó¸øÌó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö»ÈÌ¿¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¶¯Ä´¡£8·î16Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡¢
¡Òº£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÎÁ´ÍÆ¤¬¤ä¤Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ö¼Â´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤½¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ó
¤È¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥á¥¬¥½ー¥éー·úÀß·×²è¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·×²è¤Ï°ËÆ¦¹â¸¶¤Î°ì³Ñ¤Ç¤¢¤ë»ÔÆîÉô¤ÎÈ¬È¨ÌîÃÏ¶è¤Î»³ÎÓ43¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤òÈ²ºÎ¤·¡¢12ËüËç¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç2013Ç¯¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê´Ñ¸÷¤äµù¶È¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·×²è¼«ÂÎ¤Ï»ÔµÄ²ñ¤¬·úÀßÈ¿ÂÐ¤ò·èµÄ¤·¤Æµ¬À©¾òÎã¤âÀ©Äê¤·¡¢Á°»ÔÄ¹»þÂå¤Î2019Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¤¬»ö¶È¼Ô¤Î²ÏÀîÀêÍ¤òÉÔµö²Ä¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤ËÂ³¤¯¶¶¤ò½Åµ¡¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»ö¶È¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤ÇÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ÏÃæ¿´¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¡¢»ÔµÄ¤Ë2²óÅöÁª¤·¤¿¸å¡¢º£²ó»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê»ÔÆâ·úÀß¶È¼Ô¡Ë
¤³¤Î·Ð°Þ¤«¤éÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï°ËÆ¦¹â¸¶¤òÃÏÈ×¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö°ËÆ¦¹â¸¶¤ÏÉÙÍµÁØ¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢ÁÈ¤¬Â¿¤¯Êë¤é¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Á³ÇË²õ¤ò·ù¤Ã¤Æ¥á¥¬¥½ー¥éー¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÊÌÁñÃÏ¤Î¤¿¤á½»Ì±É¼¤òÃÖ¤¯¿Í¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£²´üÌ³¤á¤¿Á°»ÔÄ¹¤ÏÉ¼ÅÄ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ß¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌÁñ¤ò°úÂà¸å¤ÎÄê½»¤Î¾ì¤Ë¤¹¤ë¡È½»Ì±¡É¤¬Áý¤¨¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»ÔÀ¯¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¤µ¤é¤ËÊÑ³×¤òµá¤á¤¿»Ô³¹ÃÏ¤ÎÀ¤ÏÀ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ»ÔÄ¹¤Î¸òÂå·à¤¬µ¯¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
¡Ö¥á¥¬¥½ー¥éー¤â¿·¿Þ½ñ´Û¤âÈà½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤ã»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¥á¥¬¥½ー¥éー·×²è¤ÏÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤êÁ°»ÔÄ¹»þÂå¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢º£¤Ï¸½¾ì»öÌ³½ê¤Ë¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¼«¿È¤¬ÅöÁªÄ¾¸å¡Ö²ÏÀî¤Îµö²Ä¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¥á¥¬¥½ー¥éー´Ø·¸¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¤È»ÔµÄ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢ô11¡Ë
¤½¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬·×²èºÆ³«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÔÀ¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥á¥¬¥½ー¥éーÈ¿ÂÐ¤ÇÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤·¤¿¿Í¤âº£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¤¿¤áÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡È¥á¥¬¥½ー¥éー¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È´íµ¡´¶¤òÀú¤Ã¤Æ»Ù»ý¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°»ÔÄ¹¤¬Ç¤´üÃæ¤Ë»ö¶È¼Ô¤ÈÈëÌ©Î¢¤Ë³ÎÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¿¤á»ö¶È¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¤âSNS¤Ç¼çÄ¥¤·¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ëÁ°»ÔÄ¹ÇÉ¤ò¸£À©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë·úÀß¸½¾ì¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ï¡Ö»ä¤âÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ËÉ¼¤òÆþ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÌµÃã¶ìÃã¤À¤È¤â¤¦¤À¤á¤À¤è¤Í¡×¤È¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢°ËÆ¦¹â¸¶¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç¤ÏÊóÆ»¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÅÄµ×ÊÝ»Ù»ý¤ÎÀ¼¤âº¬¶¯¤¯Â¿¤¤¡£
40Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢³ØÎò¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¼Õ¤Ã¤Æ»ÔÀ¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¤âÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤Ã¤Æ¡©¡¡¥á¥¬¥½ー¥éー¤â¿·¿Þ½ñ´Û¤Î·úÀß¤âÈà½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤ã»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤ÏÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ë¤Ï·ç¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò»ý¤Ã¤ÆÈà½÷¤¬¥á¥¬¥½ー¥éー¤Î»ö¶È¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤¤¤¦¤«²¡¤·¤Î¶¯¤µ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÈà½÷¤¬»ÔÄ¹¤«¤é¹ß¤ê¤ì¤Ð¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥¬¥½ー¥éー¤ä¿·¿Þ½ñ´Û·×²è¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¸Å¤¯¤«¤éÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ËÆ¦¹â¸¶¤Î¾¦Å¹·Ð±Ä¼Ô¤âÆ±Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¦¥Á¤Ë¤¯¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤âÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤«¤¿¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¥¿¥Öー¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¡ØÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ÔÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¿·¿Þ½ñ´Û¤ÎÆþ»¥¤òÄä»ß¤·¤¿¤ê¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ô¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¶â¤Ë±ø¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ÔÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÅì»Ô¤¬ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç±ê¾å¤·¤ÆÂÞÃ¡¤¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ªÊ¿µ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
»ÔµÄ²ñ¤¬»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò²Ä·è¤¹¤ì¤ÐÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï10Æü°ÊÆâ¤Î¼º¿¦¤«µÄ²ñ²ò»¶¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£¼Ç¤¤·¤Ê¤¤ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¼º¿¦¤òÁª¤Ö¸ø»»¤ÏÄã¤¯¡¢²ò»¶¸å¤Î»ÔµÄÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¼¡¤Î»ÔµÄ²ñ¤¬ºÆ¤Ó»ÔÄ¹¤òÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¼º¿¦¡¢½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î»þ¡¢Ì±°Õ¤ÏÃ¯¤ò»ÔÄ¹¤ËÁª¤Ö¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ