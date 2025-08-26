各種生活家電などを手がけるツインバード（新潟県燕市）は、「匠ブランジェトースター PLUS TS-D487」を2025年8月29日に発売する。

ピザとロールパンがおいしくリベイクできる2つの新モード

"世界一のパン職人"浅井一浩氏と共同開発し、自宅でリベイクするだけでパン本来の焼きたてを味わえる「匠ブランジェトースター」に2つのモードを新搭載し、庫内を大きくした新モデルが登場。

家電量販店での店頭販売の際にユーザーの声を直接聞いたところ、「ピザを焼きたい」「大きめの皿を入れたい」などの要望があったという。

また、朝食やおやつとして親しまれているロールパンは焦げやすく、トースターで温めるのが難しいとされ、「ピザ」「ロールパン」の理想の焼き上がりをボタン1つで実現する2種類のモードを、浅井氏と新たに共同開発した。

食パン4枚焼きが可能な大きさにサイズアップした。また、25センチ径のピザもホールのまま入れられ、アツアツの焼きたてピザを手軽に楽しめる。大皿も入るため、グラタンなどの調理が可能だ。

独自の火力コントロールと、こびりつきにくく効率的に熱を集める黒のセラミック塗装を施した天板により、理想のリベイクを実現する。

新搭載の「ピザモード」では、コルニチョーネ（フチの部分）が固くならず、もっちりとした食感に、またチーズはなめらかにとろけて風味豊かに仕上がる。常温/チルド/冷凍のピザに対応する。自動で常温のピザをリベイクするモードは、家庭用トースターでは初搭載だという。

同じく新搭載の「ロールパンモード」では、焦げ付きやすいロールパンを丁寧な火力制御により焼きたてのように温め直せる。

カラーはブラック、ホワイトの2色。

価格はオープン。