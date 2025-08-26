グーグル「NotebookLM」動画生成が日本語対応、音声概要も長尺に
米グーグル（Google）は、AIアシスタントサービス「NotebookLM」の機能のひとつである「動画解説（Video Overviews）」の対応言語を拡充した。日本語もそのひとつとなっている。今後、1週間で全世界へ展開される。
NotebookLMは、“生成AI搭載のリサーチ＆ライティングアシスタント”に位置づけられるサービス。今年7月末に追加された「動画概要」は、NotebookLMにソースとして登録した資料をもとに解説用の動画を生成してくれる。
現時点ではナレーション付きのスライドを生成でき、まずは英語に対応していたが、今回、日本語を含む80言語でも利用できるようになった。
音声概要は長尺対応に
あわせてNotebookLMで出力できるファイルのひとつである「音声概要」では、日本語を含む80以上の言語において、より長い音声を生成できるようになった。
これまではショート版となっていたが、今回は、英語と同じものとなり、より深い構成やニュアンスを含めるようになる。ハイライトだけをまとめた概要を生成することもできるという。