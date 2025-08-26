米グーグル（Google）は、AIアシスタントサービス「NotebookLM」の機能のひとつである「動画解説（Video Overviews）」の対応言語を拡充した。日本語もそのひとつとなっている。今後、1週間で全世界へ展開される。

NotebookLMは、“生成AI搭載のリサーチ＆ライティングアシスタント”に位置づけられるサービス。今年7月末に追加された「動画概要」は、NotebookLMにソースとして登録した資料をもとに解説用の動画を生成してくれる。

現時点ではナレーション付きのスライドを生成でき、まずは英語に対応していたが、今回、日本語を含む80言語でも利用できるようになった。

音声概要は長尺対応に

あわせてNotebookLMで出力できるファイルのひとつである「音声概要」では、日本語を含む80以上の言語において、より長い音声を生成できるようになった。

これまではショート版となっていたが、今回は、英語と同じものとなり、より深い構成やニュアンスを含めるようになる。ハイライトだけをまとめた概要を生成することもできるという。