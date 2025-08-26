◇ア・リーグ オリオールズ3―4レッドソックス（2025年8月25日 ボルティモア）

オリオールズの菅野智之投手が25日（日本時間26日）、本拠でのレッドソックス戦に先発登板。初回に先頭打者本塁打を被弾すると、5回には逆転3ランを被弾。6回を投げ87球、6安打4失点6奪三振で今季6敗目。今季11勝目はお預けとなった。チームもレッドソックスに1点差で競り負けた。吉田正尚外野手（32）との対戦は四球、一塁内野安打、一ゴロだった。

レッドソックスの1番は21歳の新人アンソニー。カウント2―2から内角高めを狙った速球が投げきれずに真ん中高めに入り、右翼席へいとも簡単に運ばれた。被弾後、菅野はバッテリーを組む捕手バサロに対して“俺が悪かった”とばかりに胸を叩き、申し訳なさそうな表情を浮かべた。しかし、その後は立て直して3人続けてアウトを奪い、最少失点でしのいだ。

2回は1死走者なしから「6番・DH」で先発した吉田正尚と対戦。ここは菅野の制球が乱れ、3ボールからフルカウントまで立て直したが、最後はスプリットが低めに外れて四球を与えた。その後は後続2人を打ち取って2回は無失点で終えた。

2回にカウザーの同点ソロが飛び出した3回は、遊撃強襲の二塁打と四球で2死一、三塁のピンチを招いたが、4番ストーリーを一飛に打ち取ってしのいだ。2点のリードをもらった4回は先頭の5番ローが放った遊撃後方への飛球を遊撃ヘンダーソンがダイビングキャッチで好捕。菅野は帽子を取って称えた。吉田には一塁への内野安打を許したが、7番ラファエラ、8番ハミルトンを打ち取って打線の援護を待った。

3―1の5回に痛恨の一発を浴びた。先頭から連打を浴び、なおも1死一、二塁から3番デュランに中越えへ逆転の3ランを被弾。菅野は両手を腰に当てて悔しがり、天を仰いだ。6回はこの日3度目の対戦となった吉田を一ゴロに打ち取るなど3者凡退で終え、87球で投げ終えた。

菅野は今月14日のマリナーズ戦で10勝目をマーク。日本投手がメジャー1年目に2桁勝利を記録するのは昨年の今永昇太に続いて10人目だった。