ドル高が優勢ドル円は１５７円台後半米ＰＰＩが予想を大きく上回る＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が優勢となり、ドル円は１５７円台後半で推移。この日発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が総合指数で前月比１．４％の上昇と予想を大きく上回る数字となった。 前日の米ＣＰＩもインフレ懸念を促す内容となり、ＦＲＢの年内据え置き期待を裏付けていたが、本日のＰＰＩを受けて短期金融市場では、年内利