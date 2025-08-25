25ºÐFW¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥·¥¯¥ëÃÆ¡É¤¬ßÚÎö¡ª¡¡¡ÈÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨G¡Éµé¤Î°ì·â¤Ë³åºÓ¡Ö¥Þ¥¸¤«¤Ã¤±¤§¡×
²£ÉÍFC¤ÎFW¼¼°æ×ÂÍ¤¤¬º£µ¨2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯
¡¡J1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤¬8·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²£ÉÍFC¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡GÂçºå¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½FW±§º´Èþµ®»Ë¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢Ï¢¾¡¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍFC¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡ÊAT¡Ë2Ê¬¤Ë25ºÐFW¼¼°æ×ÂÍ¤¤¬·è¤á¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍFC¤Ï1-3¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾AT¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òFWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¼¼°æ¤¬È¿±þ¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍî²¼ÅÀ¤Ø¤ÈÆ°¤¡¢DF¤¬´ó¤»¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¡£´°àú¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢GK°ì¿¹½ã¤Î¼é¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤ë¤âVAR¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ê¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¡¢ÆÀÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿²£ÉÍFC¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2-3¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£ßõÎõ¤Ê»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼¼°æ¤Îº£µ¨2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë·Ý½ÑÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖDAZN¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¸õÊä¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥´¡¼¥ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡×¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤³¤ì¤ò¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¼¼°æ¤¬¿À¡×¡Ö¼¼°æ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥´¡¼¥ë¡×¡Öº£¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ï¤¨¤°¤¤¥´¡¼¥ë·è¤á¤ë¤ä¤Ä¤é¤Ð¤Ã¤«¤ä¤Ê¡£¥ì¥Ù¥ë¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¥¥Ã¥¯¤Î¤ª¼êËÜ¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë