「日本一の土どー！」沖縄尚学ナインが見せた“勝者の砂集め”が話題沸騰「勝ったほうも持って帰る風習だったの？」

甲子園の砂を笑顔でかき集める沖縄尚学ナイン

手に汗握る好勝負だった。8月23日、甲子園球場で第107回全国高校野球選手権大会の決勝が行われ、沖縄尚学が日大三に3-1で勝利。沖縄県勢では、2010年の興南以来となる全国制覇を果たした。

真夏の頂上決戦を制し、全国の頂点に立った沖縄尚学。末吉良丞と新垣有絃の2年生投手の見事な継投で、強打の日大三を寄せ付けなかった同校ナインは、快哉を叫んだ応援スタンドからの声援を受け、充実感に満ちた表情を浮かべた。

閉会式後のグラウンドでは感動的な光景が広がった。高校野球では、負けて甲子園を去るチームが涙を浮かべてベンチ前の砂を集めるのが、ある種の“風物詩”ともなっているのだが、沖縄尚学ナインは笑顔で甲子園の砂を集めたのだ。