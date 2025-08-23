日産スタジアムで横浜FMと町田の試合を視察した

日本代表を率いる森保一監督が8月23日、57歳の誕生日を迎え、改めて北中米ワールドカップ（W杯）に向けて決意を示した。

この日は、日産スタジアムで行われた横浜F・マリノス対FC町田ゼルビアを現地で視察。試合後に報道陣からW杯本大会での躍進を祈願した“必勝ダルマ”を贈られ、片目に目入れを行った指揮官は「W杯に向けてこれまで、そしてこれからも全力疾走で走っていきたいと思っています。高みを目指してチームの選手、スタッフ、フロントスタッフ、サポーターの皆さんだけではなくて、メディアの皆さんも一緒になって戦っていただき、挑んでいただき、また、より多くの日本国民の皆さんに共闘していただけるようにサポートしていただけたらありがたいと思います。多くの方の応援で、選手たちの頑張りを引き出していただいて、日本が世界で勝って、皆さんに喜んでいただけるように頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします」と話した。

北中米W杯の抽選会が現地時間12月5日に米・ワシントンで行われることが決定。「日程が決まったことで、本当にどの組に入っても厳しい戦いにはなるとは思いますけど、ドローでどの組に入るんだ、どの対戦国とグループリーグで戦うんだっていうことにおいてはワクワクしています」と心待ちにした。

また、横浜FMで主将を務めるMF喜田拓也も自身と同じ8月23日生まれで、この日が31歳の誕生日。現役時代はキャプテンを務めていた森保監督は「素晴らしいキャプテンシーのある選手だな、男気のある選手だなということは感じてました。そういうチームのために自分のすべてをかけて戦うんだっていうキャプテンがいて、チームが一丸となって戦っていけるということは、チームとして強みになるところかなと思います。これからも一緒の誕生日の選手として、頑張ってほしいなと思います」とエールを送っていた。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）