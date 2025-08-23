連日の猛暑で、外出先から汗だくで帰宅したらすぐに冷房をつけたり、温度を下げたりしてしまう人も多いのではないでしょうか？ とはいえ、冷房の利用時間が増えると、気になるのが電気代。そこで今回は、エアコン冷房を利用する際に、電気代を節約するための「裏ワザ」を、ダイキンの広報担当・森重さんに教えてもらいました。

意外と知らないエアコンの節電術5選

エアコンにかかる電気代は、部屋の断熱性や室内の状況、外気温、エアコンの機種などにより変わってきます。ここでは、今すぐ取り入れられるエアコンの節電術をご紹介します。

風量設定は「弱」より「自動」に設定することで、節電が期待できます。

ダイキンの調査（※1）によると、エアコン冷房の風量「弱」と、風量「自動」の消費電力量を比較すると、風量「弱」が3.85kWh、「自動」が2.79kWhとなり、風量「自動」の方が、消費電力量が約3割少なくなります。

吹き出し口からの気流が弱い風量「弱」の方が音も小さく、節電につながりそうに思えますが、今回の調査では、風量「自動」の方が節電につながりました。

※1 参考資料：ダイキンニュースリリース（https://www.daikin.co.jp/press/2024/20240424）

風向は「ななめ下」より「水平」に設定することで、節電が期待できます。

エアコン冷房の風向「ななめ下」と「水平」の消費電力量を比較したところ、「ななめ下」が3.76kWh、「水平」が2.77kWhとなり、風向「水平」の方が、消費電力量が約3割少ない結果となり、節電につながることがわかりました。

温度設定を1℃下げるより、風量設定を「強」に設定することで、節電を期待できます。

エアコンの冷房を使っていても暑さを感じるとき、設定温度を下げるのが一般的ではないでしょうか？ じつは、風量を「強」にすることでも涼しさを感じることができます。

設定温度を1℃下げた場合と風量を「強」にした場合の消費電力量を比較したところ、設定温度を「1℃下げる」と1.13kWh、風量「強」にすると0.52kWhとなり、風量「強」は、設定温度を「1℃下げる」場合とくらべて、消費電力量が約半分になりました。

●節電術4：フィルター掃除をこまめにする

エアコンは部屋の暖かい空気を吸いこんで、冷たい空気にして吐き出すことで、部屋を涼しくする仕組みになっています。

エアコン内部のフィルターが目詰まりすると、吸いこむ空気の量が少なくなり、部屋を冷やす力が小さくなるため、部屋を冷やすのに多くの電気が必要になります。

フィルターの掃除はこまめに、2週間に1度は掃除するように心がけましょう。

フィルターのゴミやホコリは、水洗いをするか掃除機で吸いとります。汚れがひどいときには、中性洗剤をとかしたぬるま湯で洗い、そのあと、日陰でよく乾かしましょう。

室外機は、吹き出し口をふさがないようにしましょう。

室外機はエアコンの運転中、部屋のなかの熱を部屋の外に捨てるために常に放熱をしています。そのため、室外機の吹き出し口付近やその周囲にものを置いたり、カバーで覆ったりしまわないよう注意しましょう。

吹き出し口がふさがれると、放出した熱風を再び吸いこんでしまうことで、冷却効率が著しく低下します。室外機の前はスペースを空けてできるだけ風とおしをよくし、スムーズに空気が循環できるようにしましょう。

よく見かけられる室外機用カバーなどは、放熱をさまたげる可能性があり、余分な電気を使用してしまうかもしれません。エアコンの使用時は、なるべく外すことをおすすめします。

エアコン冷房で効率よく冷やすコツは？

外出から帰ってきて部屋を冷やす際に、部屋のなかの空気が外よりも暑いと感じたときは、すぐにエアコンのスイッチを入れるのではなく、まずは、窓をあけて部屋の換気を行いましょう。

猛烈な熱気を部屋の外に逃がしてからエアコンの冷房をつければムダな電気を使わず、すばやく効率的に部屋を冷やすことができます。

窓をあけて換気をするときは、1か所の窓だけでなく、2か所の窓をあけることで空気のとおり道ができ、効率的に熱を出すことができます。

2つの窓は対角線上にあるとさらに効率的です。

まだまだ暑さが続きます。ちょっとしたことですが、今回ご紹介した節電術を意識して取り入れることで、その積み重ねが電気代節約につながるはずです。ぜひトライしてみましょう。