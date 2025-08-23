芸能活動を休止中のフワちゃんをめぐり、親交のある芸能人らによる“言及ラッシュ”が続いている。8月21日には指原莉乃が、フワちゃんと思われる人物の“遅刻癖”に言及。前日の20日にはお笑いトリオ・トンツカタンの森本晋太郎が近況を明かすなど、復帰への“地ならし”ではないかとの憶測も呼んでいる。

「指原さんは21日、自身のYouTubeチャンネルで視聴者からの恋愛相談に答えるなか、『私の友人で“遅刻する人”って（言ったら）ぼんやり出てきちゃうかもしれないけど』と、苦笑しつつ発言しました。画面には『※某カラフルな友人』と字幕が打たれ、フワちゃんを暗に示していると視聴者に受け取られました。続いて『遅刻とか、よく寝るとか、忘れものが多い人って、こっちが言ったところで改善することはないと思ってて』と語り、その“だらしなさ”について言及していました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

20日には『5時に夢中!』（TOKYO MX）に出演した森本が「定期的にご飯、行ってますし、先週、一緒にシーシャ行きました」とフワちゃんとの交流を明かし、「めちゃくちゃ元気です」と近況を報告。

また8月10日には「みちょぱ」こと池田美優が、MCを務めるラジオ番組『＃みちょパラ』（ニッポン放送ほか）で、9月6日に放送予定の『有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii』に「例の方」が出演しない、と語り「いろいろとあっていなくなってしまった」と、フワちゃんを指すと思われる人物について言及。さらに、人気YouTuber・岡田康太も8月18日、Instagramで、自宅で飲酒するフワちゃんの写真を公開していた。

いまだフワちゃんが表舞台に戻らないなか、その周辺で、交流のある芸能人たちが話題にすることが増え始めている。どういったことが考えられるのか。

「彼女は7月下旬、自身のXの有料サブスクリプションサービスで『色々ゆっくり考えてます』などと投稿しています。Xに投稿するのは、活動休止を発表した2024年8月11日以来、約1年ぶりのことでした。そんなフワちゃんの動きは友人たちも知っているでしょうから、何か言及することで、世間の反応も少しうかがっているところもあるのかもしれません。またフワちゃん本人も、親友のツテを使って、段階的な復帰を模索しているのかもしれません」

2024年8月、やす子への不適切投稿が炎上。ラジオ番組の打ち切りやCM非公開など、大きな打撃を受けたフワちゃんだが、親友の“地ならし”もむなしく、世間の反応は冷ややかだ。

《以前のノリで復活とか無理》

《代わりはいくらでもいる》

《もう過去の人》

など、Xでは反発が目立つ。

フワちゃんの復帰の難しさについて、芸能プロ関係者はこう語る。

「炎上のリスクがあるなかで、テレビやラジオ業界も彼女を使いたくないというのが本音でしょう。また、以前のようにYouTubeから再出発する手もありますが、テレビに進出したころから動画の更新頻度は減っており、もしYouTubeを再開したとしても、再生回数が以前のように伸びるかどうかは不明です。世間の風当たりが和らぐには、まだ時間がかかるかもしれません」

本格復帰への道のりは、想像以上に険しそうだ。