「あれ、スマホどこだ？」はもう卒業！【3COINS】便利 & オシャレ♡「優秀ストラップ」

ポケットなしの服を着ているとき、スマホをバッグからわざわざ取り出す手間を省けるスマホストラップ。【3COINS（スリーコインズ）】からは、スマホの迷子防止に役立つ便利さに加え、おしゃれ見えも狙える「優秀ストラップ」が続々と発売中。シンプルな夏の装いがパッと華やぐスマホストラップや、小物入れにちょうどいいポーチ付きスマホストラップなど。一度使うと手放せなくなりそうな商品をご紹介。

主役級に映える！ おしゃれ度アップも狙えるスマホストラップ

【3COINS】「シアージャガードスマホショルダー」\660（税込）

シアージャガード生地を使用した、今の季節にぴったりのスマホストラップ。たっぷりのギャザーがコーデに華やかさをプラス。一点投入するだけで、シンプルな夏の装いもグッと垢抜けた雰囲気に仕上がりそう。バッグから取り出す手間を省ける便利さだけじゃなく、おしゃれ見えも狙えるストラップは、お出かけに欠かせないアイテムになりそうです。

シンプルで服装を選ばず合わせやすいスマホストラップ

【3COINS】「ムスビスマホショルダースリム」\550（税込）

細いストラップを使用したシンプルなデザインが魅力。キュッと結んだ部分がさりげないアクセントに。服装を選ばず合わせやすそうなスマホストラップは、スマホストラップを使い慣れていない人にもおすすめです。スマホ迷子防止だけじゃなく、落下防止にも役立ちそうな便利グッズは、旅行にも重宝しそうです。

身軽にお出かけ！ 小物入れに便利なポーチ付き

【3COINS】「PVCポーチ付きスマホショルダー」\660（税込）

クリアポーチが2個セットになっているスマホストラップ。リップやイヤホン、ICカードなど、お出かけのマストアイテムを仕分けして収納できるのが魅力です。スマホと一緒に小物を持ち歩けるため、子供と公園へ行くときやレジャーシーンにもぴったり。ブラック系とホワイト系に加え、差し色になるオレンジ系・ブルー系もラインナップ。

最旬スタイルを楽しめる高見えスマホストラップ

【3COINS】「ポーチ付きナイロンスマホショルダー」\1,100（税込）

太めのストラップがトレンドライクなスマホストラップ。高級感のあるレザー調素材で作られたポーチが付いた高見えデザインで、大人コーデとの相性も良さそう。ポーチに小物や小銭を入れれば、身軽にお出かけできそうです。公式オンラインストアのお気に入り登録数2,400人以上の人気商品なので、気になる人は早めにGETして。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i