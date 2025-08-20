今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、幸せそうに眠る猫ちゃん。男の子とお話して眠りについたそうです。

男の子と寄り添って寝る猫ちゃんの様子はXにて、240万回以上表示。Xユーザーたちからは「ワクワク感とあたたかい気持ちは猫ちゃんに伝わってると思います」「猫は人間の言うことなんとなく理解してるらしい」「愛しかない。可愛くて泣ける」とのコメントが寄せられていました。

【写真：『プール一緒に行こうね』と寝る前、猫に話す男の子…】

一緒に寝る男の子と猫ちゃん

Xアカウント「ゴンゾウR4」に投稿されたのは、3歳の男の子と寝る猫ちゃん。土曜日に家族でプールに行く予定があり、それがうれしい男の子は、猫のロイくんに「一緒に行こうね」と話していたそうです。そして、ロイくんと手を繋いで眠ったのだそう。すやすやと眠るふたりの姿がとても尊い！

猫のロイくんはいつも男の子と一緒に寝ているそうです。男の子はプールの約束をした後も「あと何回ねんねしたらプールかな」とロイくんとお話しながら寝ていたのだそう。可愛くて平和で幸せな時間をともにする男の子とロイくんでした。

寄り添って寝る姿にX民も絶賛

幸せそうに眠る男の子と猫ちゃんを見たXユーザーたちからは「猫ちゃんに語りかけている様子、可愛いですね」「この手と手には世界平和の希望が見える」「2人の信頼関係は1000%ですね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ゴンゾウR4」では、投稿者さん家族の日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ゴンゾウR4」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。