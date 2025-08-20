Number_iの新曲「未確認領域」のMVが公開された。メンバーの平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太がそれぞれ自身のInstagramにてオフショットを公開している。

MVは人体を“未確認領域に満ちた宇宙”と捉え、その構造や広がり、美しさ、醜さを表現した映像となっており、平野は緑に囲まれた場所で白いテーブルを囲む3人の様子や様々な髪型でのショット、笑顔でブランコに乗る逆さまの姿など数多くの写真をアップしている。 神宮寺は「未確認領域たくさん聞いてくれて、そして見てくれてありがとう」「一緒に次のフェーズに行こうね」「れっつごーーー」と綴り、岸も「未確認オフショ投下！！！！！！！！！！！！！！！！！！」とそれぞれ異なる写真をポストしている。

また、グループのオフィシャルアカウントでも「Behind the scenes」として、それぞれメンバー別のオフショットが公開されている。 コメント欄には「撮影現場も楽しそうでなにより」「振り幅がエグいです」「ブランコ楽しそー」といったファンからの声が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）